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Дастан Бекешев: "В словах Путина - переоценка исторических событий"

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат ЖК Дастан Бекешев прокомментировал выступление президента России Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР.

Ниже приводим текст публикации нардепа в Facebook.

"ДНР и ЛНР признаны Российской Федерацией. По этому историческому случаю президент России Владимир Путин сделал обращение.

Советую его внимательно послушать тем, кто смыслит в истории и политике. В словах Путина - переоценка исторических событий, прошедших в СССР, демонстрация силы и расклад военно-политических сил в мире.

На нас эти исторические события безусловно повлияют. В экономике станет туго, да и в политике без прикрас.

P.S. Рубль поплыл", - написал Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/414492
Теги:
Владимир Путин, Дастан Бекешев, Россия, Кыргызстан
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