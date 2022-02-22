Дастан Бекешев: "В словах Путина - переоценка исторических событий"

Депутат ЖК Дастан Бекешев прокомментировал выступление президента России Владимира Путина по вопросу признания ДНР и ЛНР.
Ниже приводим текст публикации нардепа в Facebook.
"ДНР и ЛНР признаны Российской Федерацией. По этому историческому случаю президент России Владимир Путин сделал обращение.
Советую его внимательно послушать тем, кто смыслит в истории и политике. В словах Путина - переоценка исторических событий, прошедших в СССР, демонстрация силы и расклад военно-политических сил в мире.
На нас эти исторические события безусловно повлияют. В экономике станет туго, да и в политике без прикрас.
P.S. Рубль поплыл", - написал Бекешев.