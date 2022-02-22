Постпред Китая при ООН призвал к сдержанности вокруг Украины

Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряженности, а также продолжить диалог и консультации. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюн, сообщает ТАСС.

"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. "Приветствуем и поддерживаем все усилия по поиску дипломатического решения и призываем все заинтересованные стороны продолжить диалог и консультации и найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения", - подчеркнул дипломат.

"Считаем, что все страны должны урегулировать международные споры мирным образом в соответствии с принципами и целями Устава ООН", - добавил представитель КНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.