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Постпред Китая при ООН призвал к сдержанности вокруг Украины

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- Наталья Крайнова
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Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряженности, а также продолжить диалог и консультации. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюн, сообщает ТАСС.

"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. "Приветствуем и поддерживаем все усилия по поиску дипломатического решения и призываем все заинтересованные стороны продолжить диалог и консультации и найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения", - подчеркнул дипломат.

"Считаем, что все страны должны урегулировать международные споры мирным образом в соответствии с принципами и целями Устава ООН", - добавил представитель КНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.


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URL: https://www.vb.kg/414493
Теги:
Китай, Россия, Украина
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