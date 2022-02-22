Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 96.10 - 96.80

ЦИК опубликовала окончательный список избирателей на повторные выборы

111  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Окончательные списки избирателей на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, назначенные на 27 февраля 2022 года, опубликованы, сообщает пресс-служба ЦИК.

Списки составлены на основе данных Министерства цифрового развития, размещены Центральной избирательной комиссией на государственном портале избирателей "Тизме" - https://tizme.gov.kg/, и вывешены на избирательных участках.

Количество избирателей в окончательном списке избирателей по двум избирательным округам составляет 219 тысяч 654, из них мужчин – 92 тысячи 587, женщин – 127 тысяч 67:

  1. по Первомайскому избирательному округу № 27 - 113 тысяч 105 избирателей, из них мужчин – 46 тысяч 753, женщин – 64 тысячи 135;
  2. по Свердловскому избирательному округу № 29 - 106 тысяч 549 избирателей, из них мужчин – 44 тысячи 273, женщин – 60 тысяч 438.

"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приглашает всех избирателей Первомайского избирательного округа № 27 и Свердловского избирательного округа № 29 принять участие на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша 27 февраля 2022 года. Каждому избирателю, включенному в список избирателей, окружные избирательные комиссии направили приглашение для участия в голосовании с номером и адресом избирательного участка.Если, по состоянию здоровья, Вы не можете прибыть в день голосования на избирательный участок, то Вы вправе обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением о голосовании вне помещения до 25 февраля 2022 года", - говорится в сообщении

Справки по телефону:

  1. Первомайский избирательный округ № 27 и Свердловский избирательный округ № 29 – 0312 38-24-26;
  2. по общим вопросам – 1255;
  3. по списку избирателей - 119.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414494
Теги:
выборы, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  