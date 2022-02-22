ЦИК опубликовала окончательный список избирателей на повторные выборы

Окончательные списки избирателей на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, назначенные на 27 февраля 2022 года, опубликованы, сообщает пресс-служба ЦИК.
Списки составлены на основе данных Министерства цифрового развития, размещены Центральной избирательной комиссией на государственном портале избирателей "Тизме" - https://tizme.gov.kg/, и вывешены на избирательных участках.
Количество избирателей в окончательном списке избирателей по двум избирательным округам составляет 219 тысяч 654, из них мужчин – 92 тысячи 587, женщин – 127 тысяч 67:
"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приглашает всех избирателей Первомайского избирательного округа № 27 и Свердловского избирательного округа № 29 принять участие на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша 27 февраля 2022 года. Каждому избирателю, включенному в список избирателей, окружные избирательные комиссии направили приглашение для участия в голосовании с номером и адресом избирательного участка.Если, по состоянию здоровья, Вы не можете прибыть в день голосования на избирательный участок, то Вы вправе обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением о голосовании вне помещения до 25 февраля 2022 года", - говорится в сообщении
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