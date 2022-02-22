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В Казахстане ввели ограничение на вывоз картофеля до 1 мая

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- Наталья Крайнова
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В Казахстане министр сельского хозяйства подписал приказ о введении ограничений на вывоз свежего и семенного картофеля, сообщает Zakon.kz.

Приказ главы Минсельхоза от 18 февраля 2022 года "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" вводит ограничение на вывоз свежего и семенного картофеля до 1 мая 2022 года.

На свежий картофель установлена квота в 144 500 тонн, на семенной – в 57 500 тонн.

Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот). Согласно им, Министерство сельского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня введения ограничений размещает на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок на получение квоты на вывоз товаров с территории республики за февраль-апрель 2022 года.

В объявлении указывается: наименование товара, объем распределяемой квоты, допустимый лимит на одного заявителя, объемы гарантированных поставок картофеля свежего или охлажденного (за исключением картофеля семенного) на внутренний рынок РК с указанием фиксированной цены, перечень необходимых документов для получения квоты, дата и время начала и завершения приема заявок, юридический адрес уполномоченного органа, электронный адрес его канцелярии.


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URL: https://www.vb.kg/414495
Теги:
Казахстан, сельское хозяйство
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