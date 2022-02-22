Вейпы могут быть опаснее для мужской сердечно-сосудистой системы

Биологи обнаружили половые различия в характере действия электронных сигарет на сердце и сосуды молодых мышей. Это говорит об их возможной опасности для кровеносной системы юношей. Результаты исследований опубликовал научный журнал Circulation, сообщает ТАСС.

"В силу этических соображений эти эксперименты нельзя проводить на детях, поэтому мы используем животных. Новые данные помогут врачам и родителям лучше осознавать, какую угрозу электронные сигареты несут здоровью их детей", – рассказал Лорен Уолд, профессор Университета штата Огайо, которая участвовала в исследовании.

Уолд и ее коллеги заинтересовались тем, существуют ли долгосрочные последствия от употребления электронных сигарет, ухудшающие работу сердца и сосудов, что часто происходит при длительном курении табачных сигарет. Для получения этих сведений ученые проследили за тем, как пар вейпов влиял на здоровье нескольких десятков мышат, находившихся на пороге наступления половой зрелости.

В ходе этих наблюдений ученые отслеживали, с какой скоростью росли грызуны, появлялись ли у них проблемы с работой легких и сердечно-сосудистой системы, а также измеряли другие жизненно важные показатели. Эти наблюдения неожиданно раскрыли серьезные нарушения кардиологического характера, которые проявлялись только среди мышат-самцов и не были характерны для самок.

В частности, ученые зафиксировали сбои в работе левого желудочка у мышат-самцов, которые становились все более выраженными на протяжении всех трех месяцев, во время которых они дышали паром от электронных сигарет. Последующий анализ структуры сердечных тканей показал, что эти нарушения были связаны с нарастающим фиброзом стенок сосудов, питающих сердце.

Пока ученые не могут сказать, почему это не было характерно для самок. Тем не менее, они предполагают, что это было связано с повышенной активностью фермента CYP2A5, отвечающего за расщепление никотина, а также с пониженной активностью генов COL1A1 и COL3A1, стимулирующих рост соединительной ткани, в клетках сердца самок.

Последующие опыты и наблюдения, как надеются Уолд и ее коллеги, помогут биологам понять, как и когда возникают нарушения в работе левого желудочка самцов. Это позволит разработать методы диагностики подобных нарушений и создать терапии, предотвращающие развитие проблем с работой сердца у мужчин, начавших употреблять вейпы в подростковом возрасте, подытожили ученые.