Ученые открыли новый вид динозавра – у него постоянно росли зубы

Португальские ученые открыли новый вид динозавра, у которого постоянно росли зубы. Об этом пишет NewScientist.

Палеонтологи назвали его spinosaurus Iberospinus natarioi. Динозавр обитал на территории современной Португалии примерно 130 миллионов лет назад.

Окаменелости динозавра впервые нашли в 1999 году к югу от Лиссабона. Это были кости черепа, зубы, лопатка, бедренная кость, кость стопы и части челюсти, а также несколько позвонков. Однако тогда ученые решили, что останки относятся к уже известному виду - спинозавру бариониксу (Baryonyx walkeri). И лишь в этом году исследователи установили, что это новый вид.

В длину животное было около десяти метров, а на спине имело гребень из шипов. Зубы у этого динозавра росли постоянно. Он мог отращивать их взамен тем, что сломал на охоте. Охотился же динозавр в основном на рыбу и водных животных.