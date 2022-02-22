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Ученые открыли новый вид динозавра – у него постоянно росли зубы

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- Анастасия Карелина
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Португальские ученые открыли новый вид динозавра, у которого постоянно росли зубы. Об этом пишет NewScientist.

Палеонтологи назвали его spinosaurus Iberospinus natarioi. Динозавр обитал на территории современной Португалии примерно 130 миллионов лет назад.

Окаменелости динозавра впервые нашли в 1999 году к югу от Лиссабона. Это были кости черепа, зубы, лопатка, бедренная кость, кость стопы и части челюсти, а также несколько позвонков. Однако тогда ученые решили, что останки относятся к уже известному виду - спинозавру бариониксу (Baryonyx walkeri). И лишь в этом году исследователи установили, что это новый вид.

В длину животное было около десяти метров, а на спине имело гребень из шипов. Зубы у этого динозавра росли постоянно. Он мог отращивать их взамен тем, что сломал на охоте. Охотился же динозавр в основном на рыбу и водных животных.


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URL: https://www.vb.kg/414498
Теги:
наука, Португалия, животные, в мире
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