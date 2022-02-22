Казахстанцам разрешат голосовать против всех

Центризбирком Казахстана подготовил изменения в формы избирательных документов по выборам депутатов Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в избирательные бюллетени по выборам депутата Сената, используемых при голосовании, планируется внести строку "Против всех"

Соответствующие изменения также будут внесены в протоколы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутата Сената и форму сообщения о результатах подсчета голосов.

Недействительными признаются бюллетени: