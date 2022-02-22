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Казахстанцам разрешат голосовать против всех

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- Алина Мамаева
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Центризбирком Казахстана подготовил изменения в формы избирательных документов по выборам депутатов Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в избирательные бюллетени по выборам депутата Сената, используемых при голосовании, планируется внести строку "Против всех"

Соответствующие изменения также будут внесены в протоколы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутата Сената и форму сообщения о результатах подсчета голосов.

Недействительными признаются бюллетени:

  1. неустановленного образца;
  2. в котором отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии; в котором отмечено более одного кандидата;
  3. в котором отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки;
  4. в котором невозможно определить волеизъявление избирателя
.


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URL: https://www.vb.kg/414500
Теги:
выборы, Казахстан
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