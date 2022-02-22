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По факту мошенничества задержан житель города Чолпон-Аты

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- Алина Мамаева
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О задержании чолпон-атинца, подозреваемого в мошенничестве, сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области

Уточняется, что 19 февраля в ОВД Иссык-Кульского района с заявлением. житель города Чолпон-Аты. В своем заявлении он указал, что в декабре прошедшего года гражданин по имени "Урмат" войдя в доверие продал ему 40-тонный контейнер за 1800 долларов. После выяснилось, что контейнер оказалось собственностью другого гражданина, жителя города Бишкек.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по ст. 209 (Мошенничество) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В результате следственно-оперативной работы, проводимой в рамках досудебного производства, оперативниками ОУР районной милиции была установлена личность подозреваемого в данном преступлении, и в тот же день был задержан гражданин 1980 г.р. А.И., житель Чолпон-Аты.

Иссык-Кульским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде ареста сроком на 2 месяца. На данный момент ведутся следственные мероприятие по проверке причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

"ОВД Иссык-Кульского района предполагает, что данный гражданин причастен и к другим фактам мошенничества. Всем тем, кто пострадал от мошеннических действий подозреваемого, просим сообщить по следующим контактным номерам: 0709203087, 0703332166", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/414503
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, мошенничество, Чолпон-Ата, Кыргызстан, УВД
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