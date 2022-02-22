Видеокассету с фильмом "Терминатор" продали на аукционе в США

Видеокассету с фильмом "Терминатор" продали на онлайн-аукционе в США за 32,5 тысячи долларов, передает издание Miami Standard.

Видеокассета была выпущена сразу после премьеры фильма в кинотеатрах в 1984 году. По данным организаторов торгов, не смотря на солидный возраст, оказался в идеальном состоянии.

По словам представителя компании - организатора торгов Винсента Дзурдзоло, за последние несколько лет покупок VHS-кассет стало больше. Он объяснил это тем, что главными покупателями кассет являются поклонники боевиков с участием Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.