Атыр Абдрахматова возможно станет шестым Омбудсменом Кыргызстана

В Кыргызстане сегодня, 22 февраля, профильный комитет парламента рассмотрел кандидатуру Атыр Абдрахматовой для избрания на должность Акыйкатчы (Омбудсмена), сообщается на сайте Жогорку Кенеша.

Кандидатура Атыр Абдрахматовой представлена парламентскими фракциями "Ишеним", "Бутун Кыргызстан", "Ынтымак" и "Ата-Журт Кыргызстан". Отметим, что правом представления кандидатуры на должность Акыйкатчы (Омбудсмена) обладают парламентские фракции.

В ходе обсуждения депутат Гуля Кожокулова посоветовала кандидату, в случае ее избрания на должность Акыйкатчы, максимально использовать свои полномочия в решении правовых вопросов граждан, в особенности в регионах. По итогам обсуждения, комитет решил внести на рассмотрение Жогорку Кенеша кандидатуру Атыр Абдрахматовой для избрания на должность Акыйкатчы (Омбудсмена).

Омбудсмен избирается большинством голосов и тайным голосованием с использованием бюллетеней. Скорее всего должность омбудсмена будет выбрана и утверждена уже в четверг на ближайшей сессии ЖК.

В аппарате Омбудсмена положительно оценили кандидатуру Абдырахматовой.

"В России, Узбекистане и Казахстане омбудсмены женщины. Если у нас тоже шестым омбудсменом станет женщина - это будет закономерно", - комментировали vb.kg в пресс-службе аппарата Акыйкатчы.

Напомним, должность Омбудсмена республики была свободна с 20 октября 2021 года, когда этот пост досрочно освободил Токон Мамытов в связи с участием в выборах ЖК, и с тех пор этот место так никто не занял.

Биография

Абдрахматова Атыр Болотбековна родилась 7 февраля 1981 года

Образование высшее. 1998-2003 - Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, по специальности юриспруденция, диплом с отличием. 2004-2005 - Центр переподготовки Кыргызско-Российского Славянского университета, специальность: Менеджмент маркетинга, рекламы и паблик рилейшнз.

01.02.2016 г. - по н.в. - Юрист, эдвокаси специалист Общественного фонда "Наш голос";

2013 - 2015 гг. - Правовой эксперт проекта "Содействие внедрению мер по реформированию МВД КР", ОО "Альянс либеральной молодежи "Свободное поколение"";

2015 - 2015 гг. - Консультант по разработке нормативных правовых актов по совершенствованию парламентского контроля за исполнением законов, Программа USAID/DFID по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики;

2011- 2013 гг. - Редакционный советник Общественной Телерадиовещательной Корпорации Кыргызской Республики;

2007- 2009 гг. - Юрист ОсОО "Оберон";

2003 - 2007 гг. - Помощник депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

2000 - 2001 гг. - Консультант проекта "Жардам" по оказанию бесплатных юридических услуг малообеспеченным слоям населения по гражданско – правовым вопросам.

Общественная деятельность:

2010 г. - Член Конституционного совещания;

2006 г.- Член рабочей группы по разработке Концепции реформирования судебной системы и правоохранительных органов;

с 2003 г. участвовала в процессах выборов различного уровня, а также в процессах проведения референдумов.

2015-2020 - член Центризбиркома КР.

Ушла с должности зампредседателя в связи с несогласием результатов выборов 2017 года. В 2020 году покинула ЦИК из-за несогласия с решениями Центризбиркома па выборам 2020 года.