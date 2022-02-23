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В столице выбран дизайн логотипа кыргызско-корейской дружбы

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице состоялась церемония награждения победителя "Конкурса дизайна логотипа по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Кыргызской Республикой".

Посольство Республики Корея в КР с 29 декабря 2021 года по 19 января 2022 года провело конкурс дизайна логотипа, символизирующего дружественные отношения сотрудничества между двумя странами на протяжении прошедших 30 лет и отношения, ориентированные на будущее.

По случаю 30-летней годовщины состоялся обмен поздравительными посланиями между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком и спикером Кыргызской Республики Талантом Мамытовым, а также между главами внешнеполитических ведомств Кыргызской Республики Русланом Айтбаевичем Казакбаевым и Республики Корея Чон Ый Ёном.

"С момента установления дипломатических отношений 31 января 1992 года две страны последовательно развивали дружеские и сотруднические отношения в различных сферах, включая политику, экономику, культуру и обмен человеческими ресурсами, основываясь на ценностях демократии и рыночной экономики и культурных корнях. Правительство Республики Корея работает над развитием отношений со странами Центральной Азии, включая Кыргызскую Республику в рамках "Новой северной политики", и Кыргызская Республика является основным партнером Республики Корея в дипломатии с Центральной Азией", - сказал посол в своем приветственном слове.

Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию COVID-19, в 2021 году состоялись различные обмены на высоких уровнях, а объем товарооборота между двумя странами временно снизился в 2020 году из-за влияния COVID-19, но улучшился в 2021 году, увеличившись на около 51,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В 2021 году правительство Республики Корея включила Кыргызстан в список приоритетных стран в рамках программы официальной помощи в целях развития (ОПР) и открыло Центр KOPIA (в августе 2021 года), который специализируется на сельскохозяйственном сотрудничестве, в связи с чем стало возможным количественное расширение и качественное совершенствование в области сотрудничества в целях развития", - сказал посол.

Обмены между двумя народами также активно расширяются за счет трансляции корейских сериалов по кыргызскому телевидению, проведения различных корейских культурных мероприятий, обучения кыргызских студентов в Республике Корея по программе "Правительственной стипендии Global Korea Scholarship (GKS)", и увеличения числа корейских студентов в Кыргызстане.

"В честь 30-летия установления дипломатических отношений посольство планирует проведение различных юбилейных мероприятий, включая концерт с выступлением Национального центра "Гугак" в Кыргызстане, фестиваль K-Pop, научную конференцию по случаю годовщины установления дипломатических отношений, турнир по тхэквондо "Кубок Посла Республики Корея в Кыргызской Республике" и конкурс посла Республики Корея по ораторскому искусству на корейском языке и др.", - сообщил дипломат.

Победительницей конкурса стала Наргизахон Исажанова, выпускница ОшТУ. Она сообщила vb.kg, что для нее победа в конкурсе стала большой неожиданностью. По ее словам, она две недели работала над дизайном, нарисовала около 30 вариантов, и выбранный эскиз создала в специальной программе для иллюстраторов.

Она получила приз из рук чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Кыргызской Республике г-н Ли Вонджэ.


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URL: https://www.vb.kg/414509
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, дипломатия
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