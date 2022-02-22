ЭЛЬВИРА СУРАБАЛДИЕВА: Качественные условия проживания должны стать нормой!

БИШКЕК ГОРОД БУДУЩЕГО!

Бишкек мой любимый, родной город. Искренне хочу сделать его лучше, комфортнее, удобнее для жизни. Есть идеи, желание, опыт депутатской работы, понимание каким образом распределяется бюджет, как расходовать его эффективно, в том числе для развития городской инфраструктуры.

Самое главное - качественные условия проживания должны стать нормой! Каждый житель Бишкека достоин доступной среды для жизни.

Год из года наш город увеличивается. Застраиваются новые территории, разрастаются жилмассивы, ведется массовая точечная застройка многоквартирных кварталов. Все это создает новые возможности, дает комфортное жилье, но в то же время порождает конфликты. Возникают нагрузки на коммунальные сети, сокращаются дворовые территории, парковые зоны, зоны парковок, места отдыха детей и стариков.

Многие годы генеральный план города был засекречен. Только сейчас принято решение о его раскрытии. Однако никто не проводит комплексного изучения мнения населения по проектам развития города. Да и самих проектов никто никогда не видел.

За период избирательной кампании мной проведены десятки встреч с жителями, собрано более 2000 наказов. Предложений и просьб очень много, и большая часть из них касается инфраструктурного развития городских территорий.

К примеру, в жилых массивах наиболее остро стоит вопросы газификации. На дворе 21 век, а население до сих пор топится углем и дровами. Некоторые горячие головы пытаются обложить штрафами таких домовладельцев. Напротив, необходимо планировать проекты газификации, обнародовать их, согласовывать с населением, формировать программу льготного подключения, систему рассрочек.

Ремонт дорог и тротуаров оставляет желать лучшего. Ремонтируют только те участки, которые удобнее и дешевле привести в порядок. А родители с детьми при этом в сапогах месят грязь и идут в школы и детские сады. Необходимо планирование графика ремонта, согласование с жителями. Что бы каждый понимал сроки, когда и какого качества будет ремонт на их улице.

Жилые массивы - это не окраины Бишкека, а такая же часть города. Поэтому система маршрутов пассажирского транспорта должна учитывать все уголки нашей столицы. Транспортные схемы необходимо планировать с учетом мнения населения, прокладывать маршруты по новым застроенным кварталам.

Нехватка детских садов и школ одна из основных проблем. Строительство требует колоссальных капитальных вложений. Поэтому необходимо упрощать получение лицензий и ослаблять налоговую нагрузку для социальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного пребывания детей, развивать систему частных школ, помогать желающим заниматься этой деятельностью.

Можно долго перечислять проблемы с канализацией, водоснабжением, с вывозом мусора и его переработкой, безопасностью передвижения и проживания, с узаконением земельных участков. Об этом говорят мне жители, мои избиратели.

У многоэтажек проблемы отличаются от частного сектора. Компактное проживание создает иные требования.

Благоустройство дворовых территорий проводится только когда строят новые жилые комплексы. При этом про жителей старого жилого фонда как будто забыли. Никто за последние 10 лет не приходил к горожанам и не спросил, что они хотят видеть у себя во дворе. Детскую площадку, новые лавочки, парковку, новые деревья или что-то иное.

Необходимо принимать жилищный кодекс в новой форме и прописывать в нем нормы и подходы к капитальному ремонту старого фонда. Проводить комплексную оценку износа зданий и коммунальных сетей, планировать затраты на будущие периоды, создавать фонд капитального ремонта, контролировать его наполнение и расходование, принимать тарифы за обслуживание с учетом будущего обновления.

Рост количества автомобилей порождает проблемы с парковками, дорогами, тротуарами.

Отдельная история про уличное освещение и состояние инфраструктуры, столбов, сетей. Посмотришь на небо, а видишь паутины проводов. Живем как в Бангкоке. Город страдает не от нехватки электричества, а не способности власти планировать на перспективу работу и ремонт сетей.

Бишкек может стать городом будущего. Необходимо внедрять цифровые технологии - электронная запись в школу, электронная очередь к врачам, получение государственных услуг в удаленном формате. Многие проблемы уйдут если убрать посредников между жителем и городской и государственной властью. Необходимо усовершенствовать закон о цифровизации, с учетом современных реалий.

Моё глубокое убеждение, что большинство современных проблем в Кыргызстане и Бишкеке порождены плохим планированием. От фонаря просчитывается перспектива на 10-20 лет вперёд. Чаще чиновники вовсе преследуют только свои собственные шкурные интересы, живут сегодняшним днём, не думают о стране, следующих поколениях.

Иду в парламент в том числе для того, чтобы изменить такое легковесное, а иногда даже преступное отношение к развитию городской инфраструктуры.

Моя цель - добиться, чтобы молодёжь стремилась остаться в Бишкеке, и нашем Кыргызстане. Не только из-за хорошей зарплаты, работы, а потому что жить здесь удобно, комфортно, хватает детских игровых площадок, спортплощадок, парков, скверов, хороших дорог, тротуаров с качественной плиткой и бордюрами.

Все поколения жителей Бишкека достойны лучшей жизни чем сейчас. И этого, уверена, можно достичь, если подкрепить лучшие городские инициативы - государственным финансированием, качественным планированием и стремлением сделать жизнь людей лучше.

"Люди! Справедливость! Порядок!" - это не лозунг, а простая и действенная аксиома для достижения успеха в городском планировании и благоустройстве.

Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ЖК КР уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кульжановой Д.К.