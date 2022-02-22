Месяц службы в Баткене будут считать за два

Баткенская область – не центр приграничных конфликтов, а место, воспитывающее в человеке патриотизм, мужество и отвагу. Баткен – это место нашего политического, военного и экономического суверенитета. Это регион, олицетворяющий независимость и территориальную целостность Кыргызской Республики. Об этом председатель кабмина Акылбек Жапаров заявил в ходе выездного заседания кабинета министров КР, передает пресс-служба кабмина.

"Я специально приехал в Баткенскую область заранее. Мы ознакомились с работой ряда промышленных предприятий, под конец дня посетили две воинские части, осмотрели обмундирование и военную технику. По сути, 2021 год стал годом вызовов для кыргызской армии. Несмотря на все перипетии, этот год стал годом кардинальных перемен. С мая 2021 года оклады пограничников и военнослужащих Министерства обороны повышены на 50-70%. С января текущего года увеличены должностные оклады военнослужащих Министерства чрезвычайных ситуаций и Департамента охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний на 50-70 процентов. В итоге нам удалось приравнять оклады всех силовых структур и правоохранительных органов. За счет бюджетных средств закуплена современная военная техника и обмундирование. Также принято решение о том, что один месяц службы в Баткене считать за два",- заключил глава кабмина.