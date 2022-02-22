Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 96.10 - 96.80

Месяц службы в Баткене будут считать за два

230  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Баткенская область – не центр приграничных конфликтов, а место, воспитывающее в человеке патриотизм, мужество и отвагу. Баткен – это место нашего политического, военного и экономического суверенитета. Это регион, олицетворяющий независимость и территориальную целостность Кыргызской Республики. Об этом председатель кабмина Акылбек Жапаров заявил в ходе выездного заседания кабинета министров КР, передает пресс-служба кабмина.

"Я специально приехал в Баткенскую область заранее. Мы ознакомились с работой ряда промышленных предприятий, под конец дня посетили две воинские части, осмотрели обмундирование и военную технику. По сути, 2021 год стал годом вызовов для кыргызской армии. Несмотря на все перипетии, этот год стал годом кардинальных перемен. С мая 2021 года оклады пограничников и военнослужащих Министерства обороны повышены на 50-70%. С января текущего года увеличены должностные оклады военнослужащих Министерства чрезвычайных ситуаций и Департамента охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний на 50-70 процентов. В итоге нам удалось приравнять оклады всех силовых структур и правоохранительных органов. За счет бюджетных средств закуплена современная военная техника и обмундирование. Также принято решение о том, что один месяц службы в Баткене считать за два",- заключил глава кабмина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414511
Теги:
Акылбек Жапаров, Баткенская область, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  