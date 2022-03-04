Бедный народ ЛНР и ДНР настрадался и заслужил суверенитет

В редакцию написала жительница Бишкека, которая обратилась к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, а также президентам других республик Центральной Азии по поводу признания суверенитета ДНР и ЛНР.

"Россия признала ДНР и ЛНР. А будут ли наши республики признавать их? Мне кажется, это очень важно сейчас. Лично меня, как кыргызстанку, очень волнует этот вопрос. Моя бабушка говорит, что если бы после падения СССР что-то пошло не так, как было, Кыргызстан мог бы быть на месте этих республик, мог бы пережить войну, "вегетативное состояние" и долго добиваться признания. А сейчас мы, слава Богу, признанное государство, основанное без потерь, с гимном, гербом и флагом. Поэтому, мне кажется, Кыргызстан обязан признать ЛНР и ДНР. Бедный народ этих республик настрадался, намучился. Мне кажется, они заслужили признание", - написала Залина Кунболатова.

Она также добавила, что это ее персональное мнение, которое может не совпадать с мнением редакции или других людей.