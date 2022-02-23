Основная задача - не заболеть

Пожалуй, в Кыргызстане омикрон не прижился. Может, обращаются с ним жестко или не климат буйному штамму у нас. Что повлияло на то, что он вел себя у нас более–менее спокойно, точно никто не может сказать. Группа ученых предлагала нашему правительству, когда стало известно о вспышке ковида, создать научный информационный центр, который мог бы анализировать ситуацию по заболеваемости, которая приходит из–за рубежа. В научном центре специалисты с помощью современных методов статистики могли бы прогнозировать варианты развития того или иного заболевания конкретно в наших условиях, что на него влияет и как можно предупредить. Был бы такой центр, то ученые наверняка раскрыли секреты поведения омикрона у нас. Но, увы, их предложение уперлось в непонимание всей опасности инфекционных болезней, которые могут погубить много жизней и очень больно ударить по экономике.

Нельзя исключать и дальнейших мутаций коронавируса. В России, например, обещают спокойную обстановку, но до мая. Ученые разных стран говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его способность проникать в легочную ткань. Сейчас коронавирус вызывает чаще трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, омикрон не провоцирует. Но в то же время пока нет данных, какие будут осложнения после него, поскольку с момента его появления прошло слишком мало времени. "Мы убедились, что предыдущие варианты, например дельта, вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому основная задача сегодня - не заболеть, сделать для этого все", - советуют наши инфекционисты.

Американские ученые, например, пришли к неутешительным выводам: у подростков, перенесших коронавирус, риск развития диабета в течение ближайшего месяца после заражения увеличивается более чем в 2,5 раза. В Кыргызстане таких исследований не проводили, но, по данным наших эндокринологов, количество выявленных больных диабетом I типа за два пандемийных года увеличилось. Любая вирусная инфекция является риском развития этого заболевания, потому что идет поражение поджелудочной железы, и вследствие этого перестает вырабатываться инсулин.

Ученые всего мира, пока вирус дал ему передышку, ищут новые технологии и методы диагностики и тестирования COVID. В Китае создали систему распознавания COVID–19 в воздухе. Специалисты отметили: несмотря на то, что COVID–19 в основном распространяется воздушно–капельным путем, когда человек кашляет или чихает, вирус также может передаваться посредством аэрозольных частиц, которые задерживаются в воздухе, особенно в закрытых помещениях. По данным исследовательской группы, в которую вошли ученые из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, разработанный детектор в 10 раз чувствительнее, чем обычные инструменты для тестирования.