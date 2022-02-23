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В Петербурге пьяный полицейский воткнул узбекистанцу вилку в глаз

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- Назгуль Абдыразакова
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Инцидент произошел 17 февраля около 23:20. В павильоне кафе-шавермы на улице Кораблестроителей 50-летний майор полиции поругался с поваром, 26-летним гражданином Узбекистана, и ударил его пластиковой вилкой в область глаза. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Согласно данным, полицейский находился в кафе в нетрезвом состоянии в свободное от службы время, в гражданской одежде. Его доставили в отдел полиции, опросили и отпустили.

В настоящее время проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: repost.uz


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URL: https://www.vb.kg/414523
Теги:
Россия, Узбекистан
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