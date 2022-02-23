В Петербурге пьяный полицейский воткнул узбекистанцу вилку в глаз

Инцидент произошел 17 февраля около 23:20. В павильоне кафе-шавермы на улице Кораблестроителей 50-летний майор полиции поругался с поваром, 26-летним гражданином Узбекистана, и ударил его пластиковой вилкой в область глаза. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Согласно данным, полицейский находился в кафе в нетрезвом состоянии в свободное от службы время, в гражданской одежде. Его доставили в отдел полиции, опросили и отпустили.

В настоящее время проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: repost.uz