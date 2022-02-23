В России вспомнили подвиг кыргыза Тюменбаева и украинца Пилипенко

В День освобождения Поддорского района Новгородской области от немецко-фашистских захватчиков вспомнили подвиг нашего земляка Акматши Тюменбаева из села Чоктал Иссык-Кульской области, который пожертвовал собой, закрыв своим телом амбразуру вместе с товарищем Яковом Пилипенко из Полтовской области.

Участники патриотических клубов и объединений муниципального района, в том числе Всероссийского движения "Волонтеры Победы", отряда юнармии имени Гаврилова МАОУ "СОШ с.Поддорье" возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, бойцам 23-й гвардейской стрелковой дивизии - кыргызу Акматше Тюменбаеву и украинцу Якову Пилипенко, повторившим подвиг Александра Матросова на поддорской земле.

Напомним, памятник героям установлен в сквере братьев Лепаловских села Поддорье в 2016 году по инициативе поисковиков. За свой подвиг герои не награждены, но память о них должна жить. Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" изготовили в Кыргызстане памятник, отправили в Россию, где в Поддорском районе он был установлен в центре села.

В настоящее время школа в селе Чоктал и школа в Поддорье являются "Побратимами Памяти", учителя и ученики которых вместе сохраняют память о героях. Кыргызстанцы изучают историю Поддорского раойна, а россияне в свою очередь интересуются Кыргызстаном и Иссык-Кулем.