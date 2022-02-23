Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 96.10 - 96.80

В России вспомнили подвиг кыргыза Тюменбаева и украинца Пилипенко

150  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В День освобождения Поддорского района Новгородской области от немецко-фашистских захватчиков вспомнили подвиг нашего земляка Акматши Тюменбаева из села Чоктал Иссык-Кульской области, который пожертвовал собой, закрыв своим телом амбразуру вместе с товарищем Яковом Пилипенко из Полтовской области.

Участники патриотических клубов и объединений муниципального района, в том числе Всероссийского движения "Волонтеры Победы", отряда юнармии имени Гаврилова МАОУ "СОШ с.Поддорье" возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, бойцам 23-й гвардейской стрелковой дивизии - кыргызу Акматше Тюменбаеву и украинцу Якову Пилипенко, повторившим подвиг Александра Матросова на поддорской земле.

Напомним, памятник героям установлен в сквере братьев Лепаловских села Поддорье в 2016 году по инициативе поисковиков. За свой подвиг герои не награждены, но память о них должна жить. Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" изготовили в Кыргызстане памятник, отправили в Россию, где в Поддорском районе он был установлен в центре села.

В настоящее время школа в селе Чоктал и школа в Поддорье являются "Побратимами Памяти", учителя и ученики которых вместе сохраняют память о героях. Кыргызстанцы изучают историю Поддорского раойна, а россияне в свою очередь интересуются Кыргызстаном и Иссык-Кулем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414524
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  