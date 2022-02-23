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Гражданам России предлагают постковидное лечение на Иссык-Куле.

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- Светлана Лаптева
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В формате онлайн состоялась встреча генерального консула КР в Новосибирске Маматалиева, полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Кожоева с губернатором Новосибирской области РФ Травниковым.

По сообщению пресс-службы МИД КР, основными темами прошедшей встречи стали вопросы активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между двумя областями КР и РФ, а также вопросы увеличения туристического потока из Новосибирской области и Сибирского федерального округа в Иссык-Кульскую область.

Полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Кожоев в своем выступлении отметил, что потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя регионами КР и РФ не реализован в полной мере и данная встреча позволит обсудить перспективные направления дальнейшего сотрудничества между двумя областями и наметить основные векторы активизации и расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и туризма.

Он проинформировал, что в Кыргызской Республике уделяется особое внимание вопросам привлечения инвестиций и государственного сопровождения инвестиционных проектов.

Губернатор Новосибирской области Травников отметил, что в этом году сотрудничеству двух областей исполняется 10 лет, экономический потенциал между областями высок и российская сторона заинтересована в дальнейшем развитии дружбы и взаимовыгодных связей регионов. По его словам, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, внешнеторговый оборот между КР и Новосибирской областью вырос по сравнению с 2020 годом на 46,5%.

Генеральный консул КР Маматалиев в своем выступлении проинформировал об экономических, инвестиционных и туристических возможностях Иссык-Кульской области, в частности, в сфере совместного строительства объектов туристического сектора, санаториев, гостиниц, логистических центров, совместной переработки сельскохозяйственной продукции для дальнейшей поставки в Новосибирскую область и другие регионы Российской Федерации.

В целях активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя областями призвал способствовать установлению прямых контактов между бизнес-кругами и инвесторами двух областей и предложил в течение 2022 года организовать взаимные визиты делегаций Иссык-Кульской и Новосибирской областей.

В ходе встречи были презентованы инвестиционный и экспортный потенциалы Иссык-Кульской и Новосибирской, туристический потенциал Иссык-Кульской области, а также предложения кыргызской стороны о пост-ковидном лечении граждан РФ на Иссык-Куле.

Заместитель полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Усенова и министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов обсудили возможности сотрудничества между регионами в системе здравоохранения, в том числе организации стажировок молодых врачей Иссык-Кульской области в Новосибирской области, обучения студентов-медиков.

По итогам встречи полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Кожоев пригласил губернатора Новосибирской области Травникова посетить Иссык-Кульскую область с рабочим визитом. Со своей стороны глава области подтвердил свою готовность посетить Иссык-Кульскуий регион по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.


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