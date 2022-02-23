Штандарты Белорусского и Украинского фронтов вручены школе в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде в преддверии Дня защитника отечества школе №1 в имени Героя Советского Союза Михаила Бабкина был вручен Флаг поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" за активное участие в поисковой и военно-патриотической работе, а также штандарты Белорусского и Украинского фронтов.

Представитель поискового движения Кыргызстана по Джалал-Абадской области, координатор Бессмертного полка по области Виктор Малюженко вручил директору школы №1 благодарственное письмо, флаг поискового движения Кыргызстана "Наша Победа- Биздин Жениш" и два штандарта фронтов Великой Отечественной войны.

- В школе №1 учились два Героя Советского Союза - летчики-штурмовики Михаил Бабкин и Евдоким Мазков. Сама школа имеет довоенную историю, из нее ушли на фронт и погибли выпускники и учителя, и здесь есть обелиск в память о погибших. В школе не просто оформлены стенды, которые рассказывают детям о подвигах героев летчиков, но мы стараемся поддерживать интерес у детей к изучению истории.

При этом коллектив школы, школьники активно участвуют во всех мероприятиях по увековечиванию памяти воинов Великой отечественной войны, конкурсах. Сейчас ведут работу по поиску мест захоронений своих учеников.

Наши поисковики помогают школе восстановить боевой путь летчиков, а штандарты - это символы, реликвии - настоящие учебные пособия для изучения истории. Чтобы дети не считали, что на Белорусском фронты воевали только беларусы, а на Украинском украинцы, теперь мы сможем и рассказать и показать и боевой путь и рассказать страницы боевого пути наших выпускников Героев Михаил Бабкина и Евдокима Мазкова. А штандарты - не случайные, а тех фронтов на которых воевали и совершили свои подвиги Михаил Бабкин и Евдоким Мазков, - рассказал Виктор Малюженко.

В свою очередь директор школы Дамира Касымбекова отметила, что у них большое желание найти родных летчиков-героев

- Это особая честь для нас, мы очень тронуты. У нас большое желание найти родных наших летчиков-героев. Их родные уехали из Джалал-Абада, и так хочется чтобы они знали, что об их близких людях помнят. Надеемся, что они прочтут сообщение в "Вечерке" и откликнуться.. И также ищем родных всех наших погибших на войне выпускников, чтобы собрать их фото, какие-то личные вещи, - сказала она.

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