Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 96.10 - 96.80

Требование президента изменений в медицине выполняется

404  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Требование президента Кыргызстана от чиновничества не выполнения формальных планов, а реального положительного изменения ситуации в здравоохранении начало выполняться. В частности, медучреждения страны оснащаются современным оборудованием. Известно, например, что объявлен тендер на приобретение ангиографической установки для Национального госпиталя. А на днях, например, Клиническая больница управления делами президента обновила медоборудование.

"Клиническая больница управления делами президента получила два крайне необходимых для диагностики и лечения аппарата - бронхоскоп и лазер, - сказал vb.kg заведующий хирургическим отделением клиники Азат Тогочуев. – Это оборудование позволит нам оказывать помощь больным на современном уровне".

По его словам, бронхоскоп, тем более такой фирмы, как Olympus, уникален по своим функциональным и техническим возможностям. "Аппарат позволяет детально исследовать бронхолегочную систему пациента и при необходимости проводить лечебные процедуры. Главное еще и в том, что этот аппарат мобильный, его можно переносить", - говорит, не скрывая радости, Азат Тогочуев.

"Лазер же используют сейчас во всех областях медицины, - отметил в интервью vb.kg хирург Леонид Лихоманов. - В настоящее время операции с помощью его можно назвать "золотым стандартом" при варикозе вен, свищах прямой кишки, геморроидальной болезни и при других заболеваниях. Лазер - это хирургия одного дня. То есть человек после операции быстро восстанавливается, а болевой синдром минимальный".

Как отметил Азат Тогочуев, в их больнице может лечиться и оперироваться абсолютно любой человек, нуждающийся в медпомощи. И, по отзывам многих пациентов, которые прошли курс лечения, в больнице работают высококвалифицированные врачи во главе с ее директором, одним из ведущих хирургов страны Расулом Султангазиевым.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414531
Теги:
здравоохранение, медицина, больница, технологии, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  