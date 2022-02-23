Требование президента изменений в медицине выполняется

Требование президента Кыргызстана от чиновничества не выполнения формальных планов, а реального положительного изменения ситуации в здравоохранении начало выполняться. В частности, медучреждения страны оснащаются современным оборудованием. Известно, например, что объявлен тендер на приобретение ангиографической установки для Национального госпиталя. А на днях, например, Клиническая больница управления делами президента обновила медоборудование.

"Клиническая больница управления делами президента получила два крайне необходимых для диагностики и лечения аппарата - бронхоскоп и лазер, - сказал vb.kg заведующий хирургическим отделением клиники Азат Тогочуев. – Это оборудование позволит нам оказывать помощь больным на современном уровне".

По его словам, бронхоскоп, тем более такой фирмы, как Olympus, уникален по своим функциональным и техническим возможностям. "Аппарат позволяет детально исследовать бронхолегочную систему пациента и при необходимости проводить лечебные процедуры. Главное еще и в том, что этот аппарат мобильный, его можно переносить", - говорит, не скрывая радости, Азат Тогочуев.

"Лазер же используют сейчас во всех областях медицины, - отметил в интервью vb.kg хирург Леонид Лихоманов. - В настоящее время операции с помощью его можно назвать "золотым стандартом" при варикозе вен, свищах прямой кишки, геморроидальной болезни и при других заболеваниях. Лазер - это хирургия одного дня. То есть человек после операции быстро восстанавливается, а болевой синдром минимальный".

Как отметил Азат Тогочуев, в их больнице может лечиться и оперироваться абсолютно любой человек, нуждающийся в медпомощи. И, по отзывам многих пациентов, которые прошли курс лечения, в больнице работают высококвалифицированные врачи во главе с ее директором, одним из ведущих хирургов страны Расулом Султангазиевым.