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Улан Ниязбеков: 23 февраля - это праздник сильных и твердых духом людей

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 23 февраля, министр внутренних дел Улан Ниязбеков поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем защитника Отечества.

"23 февраля - это праздник сильных и твердых духом людей, это символ благородства, чести и самоотверженности. Этот день объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной службе, кому небезразлична судьба страны, для кого защита Родины - это дело чести. Праздник олицетворяющий силу воли и несокрушимость духа, мужество и героизм, наполняющий наши сердца чувством гордости и глубокого уважения.

Личный состав Министерства внутренних дел, сохраняя и преумножая легендарное наследие, делает все возможное для укрепления основ государственности, обеспечения надежной защиты граждан от преступных посягательств.

Сотрудники внутренних дел находятся на передовой в борьбе с преступностью, круглосуточно обеспечивая защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Незамедлительно приходят на помощь каждому, кто нуждается в защите", - отметил в своем поздравлении Улан Ниязбеков.


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URL: https://www.vb.kg/414533
Теги:
МВД, Кыргызстан, поздравление
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