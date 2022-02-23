Алмазбек Истамбаев: Театр оперы и балета будет работать 24 часа в сутки!

Новым генеральным директором Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева стал Алмазбек Истамбаев. Корреспондент vb.kg поговорила с руководителем главного театра страны о том, какие грядут перемены и что ждет коллектив и зрителей.

С момента вашего назначения не прошло и месяца. Как чувствуете себя в кресле большого начальника?

- Прекрасно. Я отдал этому театру 20 лет своей жизни. Пришел сюда в 2000-м, будучи еще студентом консерватории. Пел в хоре, затем стал солистом. Я здесь не чужой человек.

Насколько неожиданным стало для вас это назначение? Или мысли "Вот, если бы я стал директором театра, я бы тогда… " раньше были?

- Ну, естественно. Мечта стать генеральным директором театра была еще, когда работал в хоре. Она меня никогда не покидала. Некоторое время назад я уехал в Москву. Там прошел прекрасную школу: видел, как работают знаменитые театры, общался с мэтрами, слушал их советы. В частности моего, можно сказать, наставника народного артиста СССР Владислава Ивановича Пьявко, который, к сожалению, уже покинул этот мир. Живя в Москве, я очень переживал за наш театр. И уже тогда начал готовить для него разные проекты.

В Москве я возглавлял Комитет по культуре и искусству Общероссийского Кыргызского конгресса. Хочу сказать, что огромную роль в моем становлении сыграла известная телеведущая, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и Российской Федерации Ассоль Молдокматова. Когда я оказался в Москве, она сказала: "Алмаз, оставайся! Учись! Набирайся опыта!". Постоянно меня мотивировала. И сейчас она же сказала: "Срочно вылетай! Выставляй свою кандидатуру!". Я собрался буквально за тридцать минут. Друзья помогли купить билет. Представляете, оставался последний! И вот я здесь.

Помните свой первый приказ? Что это было?

- Первый приказ был о премировании всех наших техничек, контролеров, билетеров, рабочих сцены... Они до сих пор меня благодарят, и это приятно. Я знаю их колоссальный труд. Чтобы театр встречал своего зрителя чистым, опрятным, ухоженным требуется много сил и времени. Кстати, когда информация о моем назначении стала распространяться по соцсетям, люди просили уделить внимание туалетам, жаловались на неприятный запах. Мы все быстро привели в порядок. Теперь на каждом спектакле дежурит техничка, которая между актами быстро все убирает. И еще один приказ был о проведении в Малахитовом зале благотворительного мероприятия в честь известного журналиста Улана Сегизбаева, который погиб на Иссык-Куле.

Скандал, разразившийся в марте прошлого года на спектакле "Лебединое озеро" с участием российских артистов, памятен до сих пор. Как вы намерены строить взаимоотношения с балетной труппой?

- Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов поставил задачу – разобраться в ситуации и восстановить справедливость. Я сразу же встретился с художественным руководителем и главным балетмейстером. Мы – коллеги, давно знакомы. Поговорили. Я предложил зарыть топор войны и начать все с чистого листа. Другого театра оперы и балета у нас нет и не будет, поэтому амбиции нужно оставлять за дверями нашего храма искусств, а здесь заниматься творчеством, трудиться во благо искусства. Они со мной согласились. Постепенно восстанавливаем уволенных ребят. Вернуть сразу всех не можем, поскольку на их места уже были приняты другие артисты.

Всех, конечно же, интересует, будут ли теперь совместные выступления с артистами из-за рубежа?

- Азамат Капарович поставил задачу – исключить подобные конфликтные ситуации в будущем. Мы собрали худсовет, на котором рассмотрели два варианта работы. Первый – арендодатель переводит деньги всей труппе на счет театра. Я предложил другой – актуальный в Москве, когда контракт заключается с каждым человеком. На нем и остановились. У всех, начиная от технички до ведущих солистов, будет своя ставка. Это автоматически закроет доступ в театр компаниям, у которых нет достаточного количества средств. Ведь помимо аренды зала им придется платить и концертмейстерам, и педагогам, словом, всем. Если арендодатель согласен на такие условия, добро пожаловать!

Вы – представитель вокального искусства. Расскажите, что ждет поклонников оперы?

- Я провел переговоры с художественным руководителем оперный труппы и главным режиссером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народным артистом России Александром Тителем. Он мой хороший друг и наставник. Он нам подарит оперу "Богема", которая двадцать лет с триумфом идет во всем мире. Мы получим нотный материал, декорации, костюмы. Более того, Александр Борисович обещал приехать в Бишкеке и поставить этот спектакль с нашими артистами.

Я имею честь быть знакомым с художественным руководителем Музыкального театра "Геликон-опера", народным артистом России Дмитрием Бертманом. С ним у нас тоже будут хорошие проекты.

Готов проект с Московским государственным академическим детским музыкальным театром имени Натальи Сац. Он приедет с гастролями. Нам покажут шесть детских спектаклей. Один совершенно уникальный. Это спектакль для грудничков! На афише так и написано 0+. На него приходят мамочки с грудными детьми. По мнению психологов, именно классическая музыка положительно влияет на развитие детского мозга.

Насколько сейчас укомплектована труппа театра? Не секрет, что артисты театра оперы и балета увольняются, уезжают, ищут лучшей жизни и условий за рубежом.

- Проблемы, конечно, есть. Зарплаты для творческого человека здесь очень низкие и я понимаю людей. Сам когда-то уехал, правда, по другой причине. Тем не менее, эту ситуацию мы обсуждали с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым. Он дважды был членом попечительского совета театра и хорошо знает все его проблемы. Эдиль Жолдубаевич пообещал, что сделает все возможное, чтобы возродить наше классическое искусство. Сотрудникам театра обещают значительное повышение заработной платы. Можно сказать, это будет минимальная московская зарплата. Кроме того, Эдиль Жолдубаевич поставил задачу вернуть на родину артистов, уехавших работать за рубеж.

Балетная труппа сейчас укомплектована практически полностью, но… не хватает мастеров. Будучи в Москве, я всегда хвалил наш балет. Канат Надырбеков танцевал в труппе Мариинского театра. Эрнест Латыпов и Наиля Латыпова работают в Михайловском театре. Наши артисты ценятся во всем мире. Здесь я посетил несколько балетных спектаклей, вижу, что все стараются. Но наша цель - вывести балет на мировой уровень! Я встречался с нашей живой легендой Рейной Чокоевой, предложил ей должность консультанта. Она будет моим личным советником по вопросам балета. Такие авторитеты нам сейчас необходимы.

В театре достаточно долго продолжался ремонт. Сейчас он полностью закончен?

- Ремонт закончен. Хочу выразить огромную благодарность своим предшественникам - Болоту Осмонову, который выбивал деньги, Кериму Турапову, при котором ремонт заканчивался. Театр в прекрасном состоянии, нам остается только заниматься творчеством. Нужно поднять дух коллектива. Тем более, год для театра юбилейный, нам 80 лет. Классическое искусство в наше время не должно уходить в тень, наоборот. Эдиль Байсалов пообещал, что будет оказывать всестороннюю поддержку и сделает все, чтобы при президентстве Садыра Нургожоевича Жапарова, классическое искусство возродилось.

До конца нынешнего театрального сезона осталось совсем немного. Публика успеет заметить перемены?

- На конец февраля - начало марта у меня намечена поездка с Москву для заключения меморандума о сотрудничестве с театрами. Потом до конца сезона планируются большие гастроли всей труппы театра оперы и балета по Кыргызстану.

Празднование юбилея театра мы перенесли на осень. Вместо фестиваля я предложил худсовету дать мощнейший гала-концерт с участием звезд мировой сцены. Имена гостей пока не буду озвучивать.

Затем, наша команда займется ребрендингом театра. Изменим административную часть, появится проектно-маркетинговый отдел, пресс-служба, медиа-служба. Полностью изменим сайт. Он будет самым лучшим. Из Москвы прибыл мой помощник, который стажировался в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, изучил менеджмент. Он займется креативным направлением. Мы собираем мощную молодую перспективную команду. Даст Бог, все у нас получится. Тем более, при такой поддержке президента и правительства.

Вы долгое время жили и работали в Москве. Наверняка, там остались незавершенные проекты. Получится совмещать работу в двух странах, или вы вернулись окончательно и все свое время и силы будете отдавать только театру оперы и балета?

- Московские проекты мы держим под контролем. Там на этот год планировался проект под названием "Потомки Булата Минжилкиева" с участием кыргызстанцев, живущих и работающих в Москве, его учеников. Запланированы большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Все в силе. Я думал проводить их с нашими студентами, но теперь повезем в Россию солистов театра оперы и балета.

Все ваши проекты и начинания будут финансироваться государством, или вы намерены искать и привлекать спонсоров и меценатов?

- До этого времени все мои проекты были осуществлены не на государственные деньги, а только благодаря участию друзей, партнеров, спонсоров и инвесторов. Один из последних проектов – "IT Classic A". Над ним трудились наши соотечественники - представители IT-индустрии со всего мира. Участвовали наши солисты, дирижер из Южной Кореи, солистка из Казахстана, премьер театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Был потрясающий концерт. Мы осуществили маленькую революцию и внесли вклад в экологию. У нас не было ни одного бумажного билета. Вообще бумагу мы не использовали. Все было в цифровом формате. Создали свою платежную систему. И вот сейчас эти же ребята будут работать над разработкой нового сайта театра оперы и балета.

Нужно вернуть в театр элиту, вернуть смокинги и вечерние платья. Сейчас мы работаем с дизайнером над большим проектом. В Москве поход в театр – праздник. В антракте люди хотят выпить бокал шампанского. У нас два маленьких театральных буфета, обслужить они могут всего человек 50. Мы это исправим.

Сейчас в стенах театра наш главный художник Марат Шарафидинов открыл выставку своих работ. И подобные выставки будут продолжаться, ведь у нас много молодых талантливых художников. В дальнейших планах – устроить Ночь в театре. В Европе это сейчас очень модно. Молодежь идею поддерживает. На сцене хотим установить огромный экран и после полуночи транслировать онлайн классические концерты знаменитых оркестров, фильмы-концерты, оперные спектакли. Мой друг из Америки как-то сказал: "Алмаз-байке, если бы такой театр был в Америке, он бы работал 24 часа в сутки!". Мы подхватили эту идею. Театр у нас теперь будет работать 24 часа в сутки! Сделаем все для возрождения величия нашего искусства.

Что ж, успехов вам во всех начинаниях!

- Благодарю. Я очень люблю "Вечерний Бишкек". Пользуясь случаем, всех мужчин вашего коллектива поздравляю с Днем защитника Отечества! А всех прекрасных дам - с наступающим женским праздником! Приходите в театр! Давайте творить вместе!