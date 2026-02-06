Погода
$ 87.34 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Строительные компании привлечены к ответственности за загрязнение дорог

250  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек проводит контроль за соблюдением санитарного состояния проезжей части при строительстве инфраструктурных объектов вдоль трассы Бишкек - международный аэропорт "Манас" (Васильевский тракт). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В ходе проверок выявлены факты выноса грунта на проезжую часть автотранспортом, задействованным в строительных работах.

На строительной площадке ОсОО "МЭНС" пункт мойки колес не используется по назначению. Ранее выданное предписание о соблюдении правил благоустройства не было исполнено в установленный срок, в связи с чем в отношении компании составлен протокол по части 2 статьи 177 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Дополнительно выдано повторное предписание о бетонировании участка дороги для предотвращения загрязнения и обеспечения безопасности дорожного движения.

На объекте ОсОО "Манас Моторс" пункт мойки колес отсутствует. Компании выдано предписание об установке эстакады и трансбоя в срок до трех дней. В случае неисполнения будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальная инспекция напоминает, что все строительные компании обязаны на постоянной основе обеспечивать чистоту выездов со строительных площадок и прилегающих территорий


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455151
Теги:
дороги, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  