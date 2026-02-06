Строительные компании привлечены к ответственности за загрязнение дорог

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек проводит контроль за соблюдением санитарного состояния проезжей части при строительстве инфраструктурных объектов вдоль трассы Бишкек - международный аэропорт "Манас" (Васильевский тракт). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В ходе проверок выявлены факты выноса грунта на проезжую часть автотранспортом, задействованным в строительных работах.

На строительной площадке ОсОО "МЭНС" пункт мойки колес не используется по назначению. Ранее выданное предписание о соблюдении правил благоустройства не было исполнено в установленный срок, в связи с чем в отношении компании составлен протокол по части 2 статьи 177 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Дополнительно выдано повторное предписание о бетонировании участка дороги для предотвращения загрязнения и обеспечения безопасности дорожного движения.

На объекте ОсОО "Манас Моторс" пункт мойки колес отсутствует. Компании выдано предписание об установке эстакады и трансбоя в срок до трех дней. В случае неисполнения будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальная инспекция напоминает, что все строительные компании обязаны на постоянной основе обеспечивать чистоту выездов со строительных площадок и прилегающих территорий