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Индийских студентов предостерегли от поступления в медколледжи КР

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- Алина Мамаева
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Национальная медицинская комиссия (NMC) установила, что шесть медицинских колледжей, недавно основанных в Кыргызстане, зачислили нескольких индийских студентов. При этом, говорится в сообщении The times of India, шокирует то, что ни один местный кыргызский студент не был зачислен в эти учебные заведения.

В своем предупреждении NMC попросил всех претендентов на медицинские места не упускать из виду "надзорные", "нормативные" и "инфраструктурные" проблемы в иностранных медицинских колледжах, прежде чем обращаться за поступлением в эти кампусы.

NMC также заявила, что эти колледжи [кыргызские], по-видимому, нарушили нормы приема иностранных студентов.

Ранее в этом месяце NMC предостерег претендентов от поступления в медицинские школы в Китае.


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URL: https://www.vb.kg/414539
Теги:
Индия, студенты, Кыргызстан
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