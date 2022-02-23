В Кыргызстане на 23 февраля зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 23 февраля зарегистрировали 20 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 9,
в Чуйской области – 7,
в Иссык-Кульской области – 2,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 200 388 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 150 человек.
За весь период выздоровели – 194 527 человек.
Скончался – один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2948 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 207 человек. На амбулаторном лечении – 1133 человека.