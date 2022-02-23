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В Кыргызстане на 23 февраля зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 23 февраля зарегистрировали 20 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 9,

в Чуйской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 388 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 150 человек.

За весь период выздоровели – 194 527 человек.

Скончался – один человек (не был вакцинирован). Всего за весь период скончались – 2948 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 207 человек. На амбулаторном лечении – 1133 человека.


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URL: https://www.vb.kg/414542
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, пандемия
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