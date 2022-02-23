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Байден объявил о финансовых санкциях США против России

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Президент США Джон Байден во вторник, 22 февраля, анонсировал "первый транш" санкций против России в связи с тем, что он назвал началом вторжения в Украину, и пригрозил ужесточением мер в случае "продолжения агрессии" России.

"Мы вводим санкции против суверенного долга России. Это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования, - заявил Байден в ходе выступления в Белом доме. - Оно больше не сможет занимать деньги на Западе и торговать своим новым долгом на наших рынках или рынках Европы".

Ограничительные меры также затронут финансовые учреждения, включая ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, и представителей российской "элиты", сказал американский президент. По его словам, "они разделяют коррумпированные доходы кремлевской политики и тоже должны разделить эти потери".

Байден сообщил, что США приняли эти меры "в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", добавив, что Вашингтон "готов пойти дальше в вопросе санкций", если Россия расширит масштабы своей агрессии против соседнего государства.


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URL: https://www.vb.kg/414544
Теги:
Россия, США, Украина, санкции, Джозеф Байден
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