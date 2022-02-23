Байден объявил о финансовых санкциях США против России

Президент США Джон Байден во вторник, 22 февраля, анонсировал "первый транш" санкций против России в связи с тем, что он назвал началом вторжения в Украину, и пригрозил ужесточением мер в случае "продолжения агрессии" России.

"Мы вводим санкции против суверенного долга России. Это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования, - заявил Байден в ходе выступления в Белом доме. - Оно больше не сможет занимать деньги на Западе и торговать своим новым долгом на наших рынках или рынках Европы".

Ограничительные меры также затронут финансовые учреждения, включая ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, и представителей российской "элиты", сказал американский президент. По его словам, "они разделяют коррумпированные доходы кремлевской политики и тоже должны разделить эти потери".

Байден сообщил, что США приняли эти меры "в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", добавив, что Вашингтон "готов пойти дальше в вопросе санкций", если Россия расширит масштабы своей агрессии против соседнего государства.