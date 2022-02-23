Более 10 тысяч случаев домашнего насилия зарегистрировано в 2021 году в КР

В Кыргызстане сотрудники службы общественной безопасности МВД (СОБ МВД КР) совместно с другими государственными органами оказывают социальную, правовую и психологическую помощь пострадавшим от семейного насилия.

С помощью передвижных пунктов милиции (ППМ) за 2021 год в регионах осуществлено 6627 выездов, получено 25162 обращения граждан, 6 680 письменных заявлений и обращений (686 были связаны с безопасностью). По 4456 оказана юридическая помощь, 1286 направлено в органы местного самоуправления, 252 в государственные органы, 379 зарегистрировано в Едином реестре преступлений.

Кроме того, за 12 месяцев 2021 года в электронном журнале органов внутренних дел зарегистрировано 10 тысяч 151 случай домашнего насилия.

Временные охранные ордера, выданы 9038 (8577 – 2020 год) жертвам домашнего насилия, в том числе:

311 (363 – 2020 год) пострадавшим мужчинам; 8 тысяч 463 (7891 – 2020 год) женщинам; 264 несовершеннолетним (323 – 2020 год).

Ордера также были выданы в отношении лиц, совершивших домашнее насилие, в том числе 8 599, или (95,2%) мужчин и 439 женщин (4,8%). Из выданных временных охранных ордеров: Бишкек - 3518, Чуйская область - 2337, город Ош - 373, Ошская область - 573, Баткенская область - 286, Джалал-Абадская область-649, Иссык-Кульская область - 704, Нарынская область - 317, Таласская область-281.

Кроме этого, службой общественной безопасности во всех регионах страны организуются встречи с населением, проводятся обучающие семинары, курсы повышения квалификации для сотрудников региональных подразделений. Также создаются видеоролики, буклеты и методические рекомендации для повседневной работы, для Инспекции по делам несовершеннолетних по профилактике домашнего насилия.