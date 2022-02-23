В КР отремонтировали семь санитарно-контрольных пунктов для борьбы с COVID

В Кыргызстане завершены ремонтные работы в семи санитарно-карантинных пунктах в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID -19", финансируемого Всемирным банком, сообащет пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что введены в эксплуатацию дополнительные мобильные помещения, состоящие из служебных помещений для работников СКП и изоляторов для временной госпитализации больных с подозрением на COVID-19 и других инфекционных заболеваний. В помещениях установлены санузлы, душевые кабины, водонагреватели, произведено подключение к водоснабжению и канализации.

В СКП "Кайрагач", "Достук" и "Иркештам" дополнительно были установлены санитарные посты с навесами и пешеходный дезбарьер для бесконтактного измерения температуры. Кроме этого, проведен капитальный ремонт существующих помещений с заменой санузлов, покрытий пола и утеплением стен.

Отмечается, что с целью укрепления инфраструктуры санитарно-карантинных пунктов (СКП), Министерством здравоохранения были отобраны следующие санитарно-карантинные пункты: "Торугарт", "Иркештам", "Аэропорт Иссык-Куль", "Достук", "Кызыл-Кыя", "Кызыл-Бел" и "Кайрагач".