В Оше участок стоимостью 4 млн 350 тыс сомов возвращен государству

Прокуратурой города Ош проводится работа по возврату незаконно приватизированных муниципальных земельных участков, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, постановлением мэрии города Ош от 2020 года гражданину Р.А. выделен земельный участок общей площадью 500 кв.м. расположенный в муниципальном округе "Амир Темур" города Ош, и выдан государственный акт о праве на частную собственность.

Прокуратурой города Ош внесены исковое заявление, которое по результатам рассмотрения полностью удовлетворено, а постановление мэрии и государственный акт признаны недействительными.

На основании акта прокурорского реагирования вышеуказанный земельный участок стоимостью 4 миллиона 350 тысяч сомов принят на баланс муниципалитета.