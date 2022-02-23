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В Оше участок стоимостью 4 млн 350 тыс сомов возвращен государству

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- Алина Мамаева
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Прокуратурой города Ош проводится работа по возврату незаконно приватизированных муниципальных земельных участков, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, постановлением мэрии города Ош от 2020 года гражданину Р.А. выделен земельный участок общей площадью 500 кв.м. расположенный в муниципальном округе "Амир Темур" города Ош, и выдан государственный акт о праве на частную собственность.

Прокуратурой города Ош внесены исковое заявление, которое по результатам рассмотрения полностью удовлетворено, а постановление мэрии и государственный акт признаны недействительными.

На основании акта прокурорского реагирования вышеуказанный земельный участок стоимостью 4 миллиона 350 тысяч сомов принят на баланс муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/414547
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, земельный участок, Ош
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