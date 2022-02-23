Пресс-секретарь президента опубликовал армейские снимки Садыра Жапарова

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в "Фейсбук" опубликовал снимки, на которых можно увидеть годы службы Садыра Жапарова в армии.

"Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Нет более священного долга для каждого человека, чем защищать Родину. Всем защитникам Отечества желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Мы отдаем дань глубокого уважения всем нашим военнослужащим и гражданам, защищающим Родину, охраняющим мир и покой наших граждан", - написал он.

Он также рассказал, что сержант Жапаров был награжден за отличные успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в Советской Армии. На одной из опубликованных фотографий военнослужащий Жапаров, завершив свое выступление, стоит рядом с военачальниками (на заднем плане рядом с микрофоном). На другом фото – письмо с благодарностью от командира воинской части сержанту Садыру Жапарову за боевую службу. Садыр Нургожоевич служил в 57849-й воинской части старейшего Краснознаменного Сибирского военного округа.