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Пресс-секретарь президента опубликовал армейские снимки Садыра Жапарова

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в "Фейсбук" опубликовал снимки, на которых можно увидеть годы службы Садыра Жапарова в армии.

"Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Нет более священного долга для каждого человека, чем защищать Родину. Всем защитникам Отечества желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Мы отдаем дань глубокого уважения всем нашим военнослужащим и гражданам, защищающим Родину, охраняющим мир и покой наших граждан", - написал он.

Он также рассказал, что сержант Жапаров был награжден за отличные успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в Советской Армии. На одной из опубликованных фотографий военнослужащий Жапаров, завершив свое выступление, стоит рядом с военачальниками (на заднем плане рядом с микрофоном). На другом фото – письмо с благодарностью от командира воинской части сержанту Садыру Жапарову за боевую службу. Садыр Нургожоевич служил в 57849-й воинской части старейшего Краснознаменного Сибирского военного округа.


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URL: https://www.vb.kg/414548
Теги:
праздник, президент, армия, Садыр Жапаров
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