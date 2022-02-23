Вертолетчики Кыргызстана провели для школьников День открытых дверей (фото)

Накануне Дня защитников отечества на военно-воздушной базе сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана, впервые после пандемии провели День открытых дверей для школьников.

Уже с КПП далеких от военной службы школьников попросили ходить строем, и не фотографировать. И как оказалось, что старшеклассники вполне себе могут прожить денек без современных гаджетов.

- Нас сразу пригласили в армейский клуб, и показали фильм по истории вооруженных сил Кыргызской Республики. Было интересно. Потом мы увидели, как военнослужащим вручает награды командующий силами воздушной обороны полковник Кылычбек Айдаралиев. Причем, награждали и совсем молодых ребят, и еще не только офицеров- летчиков, но и тех кто занимается и управлением полетов. Потом был концерт и мы тоже поздравили военных, рассказали о своей поисковой работе. И что важно чтобы военных уважали в нашей стране, – рассказали ученики 10 классов школы № 24 и школы Газпрома.

На общем построении всех школ военнослужащие рассказали ребятам о бюстах первому летчику, ставшему учителем для многих летчиков из Киргизской ССР Курбаналиеву и летчику-штурмовику Исмаилбеку Таранчиеву. Приятно было видеть, что некоторые из ребят уже знают, кто такой Исмаилбек Таранчиев, . Многие даже побывали на родине Исмаилбека Таранчиева в селе Беш-Кунгей.

А потом начался настоящий праздник общения военных и школьников: молодцы СВО - они предусмотрительно разбили показ военной техники на аэродроме на участки и каждая школа смогла отдельно не только послушать, из чего состоит вертолет Ми-8, но и "замучить" инструкторами порой непростыми детскими вопросами:

"Сколько сантиметров броня вертолета Ми-8, чем легче управлять самолетом или вертолетом, сложно ли летать в горах, какая предельная высота и как низко может летать вертолет в горах над вершиной. И зачем вертолету заземление, почему в вертолете стекла иллюминаторов выпуклые, есть ли катапульта в вертолете, а вдруг пожар……", - задавали они свои вопросы

Не менее живым было общение и у связистов. Ребятам рассказали, и даже дали поработать на станциях связи под присмотром инструктора-военнослужащего. Дети стали задавать вполне "современные" вопросы: Можно ли подсесть на канал связи военных? А вдруг вы передаете данные, а враг слышит?" Почему в армии не могут пользоваться сотовой связью, например? Понятно, что всех секретов военные не раскрывали, но старались ответить на все что можно.

Инструкторы также старались "пробить" школьников на знание вопросов из курса физики и химии. Многие вопросы были из школьного курса. КТО-то не растерявшись старался ответить, а кто-то по привычке тянулся к гуглу.

Также ребятам показали оружие, которое используется на вертолетах, и еще разрешили "пообниматься" с вертолетом. То есть посидеть и в кабине пилотов, и представить себя в роли парашютистов перед выброской в горы.

На участке парашютно-десантной службы, которую представлял опытный парашютист Михайлов, желающим дали и парашют "примерить" - почувствовать вес двух куполов и подвесной системы. Напоследок рассказали, что все желающие "прыгнуть с парашютом" могут обратиться в Федерацию парашютного спорта, которая находится в здании бывшего ДОСААФ и пройти курс обучения.

- Вы так классно рассказываете о вертолетах, это все так сложно! Но видно, что вы просто обожаете свои вертолеты, объясните отчего вы кайфуете? – спросили ребята молодого командира экипажа.

- Я облака руками трогал на практике, понимаете? – сразу же ответил молодой вертолетчик.

- Да ну, – удивились все хором.

- Это же авиация! – ответил молодой человек.