Фрэнсис Коппола продал долю винного бизнеса и вложил $120 млн в новый фильм

Фрэнсис Форд Коппола продал несколько своих виноделен и виноградников, чтобы вложить $120 млн в будущую картину "Мегаполис". По словам режиссера, ему "плевать на финансовые последствия", даже если проект провалится в прокате. Об этом он рассказал в интервью американскому журналу GQ.

В августе прошлого года стало известно о том, что Фрэнсис Форд Коппола продает часть своего винного бизнеса - винодельню Francis Ford Coppola Winery, Virginia Dare Winery в Гейзервиле и виноградник Archimedes в Сономе - калифорнийской компании Delicato. В интервью GQ 82-летний режиссер рассказал, что принял решение о продаже, чтобы вложить часть средств в производство фильма "Мегаполис", сценарий которого он начал писать еще в 1980-х годах.

По словам режиссера, всего он вложил в картину "Мегаполис" $120 млн из собственных средств и ему "плевать на финансовые последствия", даже если грядущий проект провалится в прокате. "Не то чтобы $120 млн - это все, что у меня есть. Я многое завещал всем своим детям. И главное, что я дал своим детям, - это их ноу-хау и их талант. У них не будет проблем. Они все очень способные. И у них все еще есть Inglenook [семейная винодельня], где мы находимся", - рассказал Коппола.

Сюжет "Мегаполиса" - "проекта мечты" - режиссер не прокомментировал, кратко описав картину как "историю любви, которая также является философским исследованием природы человека". Ранее портал Deadline сообщал, что фильм расскажет об архитекторе Серже, который хочет превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира. Переговоры об участии в фильме режиссер вел с Оскаром Айзеком, Форестом Уитакером, Кейт Бланшетт и Джоном Войтом.

Источник:Forbes