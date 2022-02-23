Минздрав обещает усилить первичную медико-санитарную помощь в КР

В Бишкеке вчера, 22 февраля, в Министерстве здравоохранения КР прошло заседание Координационного комитета кыргызско-германского проекта "Содействие развитию первичного здравоохранения" реализуемого проектом Германское общество по международному сотрудничеству(GIZ). Сообщает пресс-служба Минздрава.

Целью проекта является улучшение качества медицинских услуг для матери и ребенка на уровне первичной медико-санитарной службы (ПМСП) в Чуйской области и города Ош.

В Минздраве отмечают, что качественные услуги на уровне первичной медико-санитарной помощи является приоритетом правительства КР в реформировании системы здравоохранения Кыргызстана.

"В стратегии развития здравоохранения КР до 2030 года большой упор идет на укрепление первичной медико-санитарной помощи, и мы все вместе работаем над улучшением доступа и качеством медицинских услуг. Министерство и GIZ являются давними партнерами для достижения наших общих целей и этот проект тому доказательство", - сказал заместитель министра Бакыт Джангазиев.

На встрече были представлены результаты работы за 2021г. в пилотных организациях здравоохранения: Центр семейной медицины города Ош, Чуйский областной центр семейной медицины, Центры общеврачебной практики Чуйского, Иссык-Атинского и Жайыльского районов и обсуждены планы на 2022г.