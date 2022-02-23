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Президент вручил ключи от квартиры в Бишкеке пограничнику из Баткена

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 23 февраля, президент Садыр Жапаров встретился с начальником пограничной заставы "Кок-Таш" войсковой части 2022 Пограничной службы Мирбеком Султанбек уулу и вдовой прапорщика Бекзодбека Юлдашева, погибшего в ходе пограничного конфликта, - Гулхаё Кодировой.

Глава государства справился о состоянии здоровья пограничника Мирбека Султанбек уулу, пожелал ему скорейшего выздоровления, а также выразил глубокую благодарность военнослужащему за проявленную храбрость и мужество при охране и защите государственной границы Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что Мирбек Султанбек уулу с честью выполнял воинский долг и показал достойный уважения пример мужества и героизма.

Он поручил Пограничной службе и другим соответствующим государственным органам продолжить на постоянной основе оказывать поддержку военнослужащему.

Глава государства поздравив Мирбека Султанбек уулу с Днем защитника Отечества, вручил ему ключи от квартиры в городе Бишкек.

Вдове Бекзодбека Юлдашева президент Садыр Жапаров еще раз выразил слова соболезнования и пожелал ей и ее детям здоровья и долгих лет жизни.

Вдове погибшего прапорщика также оказана материальная помощь.

Напомним, что в ходе произошедшего 8 мая 2020 года инцидента на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области Мирбек Султанбек уулу получил огнестрельные ранения. Военнослужащий в этом году был награжден медалью "Эрдик".

Прапорщик Бекзодбек Юлдашев погиб в результате вооруженного конфликта на участке кыргызско-таджикской границы в Баткенской области в апреле 2021 года. В мае прошлого года он посмертно награжден медалью "Эрдик". Его семья ранее также получила квартиру в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/414562
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Погранслужба, приграничные конфликты
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