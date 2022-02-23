В Кыргызстане руководители силовых структур получили очередные звания

В Кыргызстане сегодня, 23 февраля, президент Садыр Жапаров присвоил очередные воинские звания ряду руководителей силовых структур, сообщается а сайте президента.
Отметив важность проводимой ими работы в вопросах обеспечения безопасности страны, глава государства поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества.
В соответствии с Указами президента:
- министру внутренних дел Улану Ниязбекову присвоено звание "генерал лейтенант милиции";
- министру обороны Бактыбеку Бекболотову присвоено воинское звание "генерал-лейтенант";
- заместителю министра внутренних дел Нурбеку Абдиеву присвоено звание "генерал – майор милиции";
- заместителю министра внутренних дел Октябрю Урмамбетову присвоено звание "генерал – майор милиции";
- заместителю министра обороны Акылбеку Ибраеву присвоено воинское звание "генерал - майор";
- заместителю председателя - начальнику 9 службы ГКНБ Жумгалбеку Шабданбекову присвоено воинское звание "генерал-майор".
- командиру войсковой части 01003 Министерства обороны Руслану Мукамбетову присвоено воинское звание "генерал - майор".