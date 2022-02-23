В Кыргызстане руководители силовых структур получили очередные звания

В Кыргызстане сегодня, 23 февраля, президент Садыр Жапаров присвоил очередные воинские звания ряду руководителей силовых структур, сообщается а сайте президента.

Отметив важность проводимой ими работы в вопросах обеспечения безопасности страны, глава государства поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества.

В соответствии с Указами президента: