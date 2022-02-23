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В Кыргызстане руководители силовых структур получили очередные звания

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 23 февраля, президент Садыр Жапаров присвоил очередные воинские звания ряду руководителей силовых структур, сообщается а сайте президента.

Отметив важность проводимой ими работы в вопросах обеспечения безопасности страны, глава государства поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества.

В соответствии с Указами президента:

  1. министру внутренних дел Улану Ниязбекову присвоено звание "генерал лейтенант милиции";
  2. министру обороны Бактыбеку Бекболотову присвоено воинское звание "генерал-лейтенант";
  3. заместителю министра внутренних дел Нурбеку Абдиеву присвоено звание "генерал – майор милиции";
  4. заместителю министра внутренних дел Октябрю Урмамбетову присвоено звание "генерал – майор милиции";
  5. заместителю министра обороны Акылбеку Ибраеву присвоено воинское звание "генерал - майор";
  6. заместителю председателя - начальнику 9 службы ГКНБ Жумгалбеку Шабданбекову присвоено воинское звание "генерал-майор".
  7. командиру войсковой части 01003 Министерства обороны Руслану Мукамбетову присвоено воинское звание "генерал - майор".


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URL: https://www.vb.kg/414564
Теги:
военная служба, Садыр Жапаров
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