Вакцина AstraZeneca повышает риск лишь одной формы тромбозов

Ученые пришли к выводу, что вакцина, разработанная компанией AstraZeneca, увеличивает риск появления лишь одной формы тромбозов, причем только у пожилых людей. Такой вывод сделан после исследований последствий вакцинации более чем 21 миллиона жителей Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

"Благодаря новому исследованию мы оценили риск появления разных форм тромбозов и тромбоцитопении у пациентов, прошедших вакцинацию препаратом AstraZeneca. Этот риск характерен лишь для пожилых людей, причем в абсолютном выражении он увеличивается относительно слабо", - пояснил один из авторов исследования, научный сотрудник Эдинбургского университета Уильям Уайтли.

В начале апреля 2021 года в СМИ появились сообщения об образовании тромбов в венах у некоторых пациентов, привитых вакцинами компании AstraZeneca, а позднее и американской Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом в некоторых странах была приостанавлена.

Ученые занялись поиском побочных эффектов, связанных с вакциной AstraZeneca, а также исследованием механизмов их появления. Год назад немецкие ученые обнаружили, что тромбы могут возникать в результате случайных попаданий вакцины в вены из-за ошибок медсестер при введении прививки.

Уильям Уайтли и его коллеги провели самое масштабное на сегодняшний день исследование того, как часто инъекции вакцины AstraZeneca приводили к тромбозу артерий и вен, в том числе сосудов головного мозга. В общей сложности, ученые проследили за последствиями вакцинации свыше 21 миллиона жителей Великобритании, получивших по две дозы прививки в промежутке между декабрем 2020-го и мартом 2021 года.

Результаты наблюдений исследователи сравнили с тем, как часто возникали разные формы тромбозов среди тех англичан, которые еще не успели пройти курс вакцинации, а также с аналогичными данными до начала пандемии COVID-19. Как оказалось, прививка AstraZeneca почти никак не влияла на вероятность развития большинства форм тромбозов и тромбоцитопении среди молодых и пожилых жителей Англии.

Единственным исключением из этого правила были тромбы, поражавшие внутричерепные вены, что чаще всего происходило у пациентов в возрасте. В среднем, вакцинация повышала вероятность появления сгустков крови в этих сосудах примерно в 2,2 раза, что не было характерно для непривитых людей и не случалось при использовании вакцины Pfizer.

При этом ученые подчеркивают, что подобные формы тромбов возникают крайне редко, из-за чего общее число их носителей выросло относительно слабо, примерно на 1-3 человека на каждый миллион привитых пациентов, что в десятки раз меньше аналогичных показателей для тяжелых форм коронавирусной инфекции. По этой причине Уайтли и его коллеги считают, что в данном случае плюсы от вакцинации заметно перевешивают все возможные риски как для молодых, так и для пожилых людей.