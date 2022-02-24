Больную спасали целый день

Две бригады хирургов клинической больницы управления делами президента и правительства в течение десяти часов одновременно боролись за жизнь 52–летней Эльвиры. Операция, точнее две сразу, по поводу опухоли поджелудочной железы и многоузлового зоба прошли успешно.

Что подтвердила сама пациентка, сказав с улыбкой, что ей крупно повезло хотя бы с врачами.

- К нам Эльвира поступила с диагнозом "многоузловой зоб". Когда начали ее обследовать, то нашли большую опухоль головки поджелудочной железы, о чем ни сама больная, ни ее родственники не знали, - говорит директор клинической больницы управления делами президента и правительства замечательный хирург Расул Султангазиев.

По его словам, опухоль пока себя ничем особенно не выдавала. В чем, кстати, опасность всех онкологических заболеваний. Но в самое ближайшее время, возможно, даже через месяц, заявила бы о себе со свойственной ей агрессией. То есть откладывать операцию было нельзя. Но и многоузловой зоб уже начал душить женщину, дышать становилось все труднее, начались судорожные припадки. Состояние больной и из–за щитовидки грозило еще более усугубиться. И тянуть тоже было нельзя.

Время играло против больной и при одном, и при другом заболевании. Если провести операцию по поводу опухоли поджелудочной железы, после которой потребовалось бы несколько месяцев на восстановление, поскольку такие вмешательства относятся к седьмой категории сложности и приравниваются по тяжести к трансплантации, то значит, с зобом начались бы большие проблемы, которые непременно сказались на здоровье Эльвиры. Причем операции на щитовидной железе также относятся к вмешательствам повышенной сложности.

Хирурги впервые столкнулись действительно с особым случаем. Хотя такие операции по отдельности они успешно проводят.

- После всех "за" и "против" мы решили провести одновременно две операции двумя бригадами. Анестезиологический риск, конечно, был запредельный. Но мы очень надеялись на нашего анестезиолога Жаныбека Эркинбаева, который выручал нас не раз и вместе с нами спас не одного тяжелого пациента. Он буквально совершил чудо и в этот раз. Женщина вышла из наркоза без проблем сразу, - говорит Расул Абалиевич. - Да, повторяю, рисковали, но другого выхода не было. Мы исходили из состояния больной. Тем более что любая операция - это в придачу еще и большой психоэмоциональный стресс для организма пациента. Важно и то, что в данном случае женщина получила один наркоз.

Как рассказал Султангазиев, даже одна операция по поводу опухоли головки поджелудочной железы длится обычно часов четырнадцать. Хирурги провели обе в течение десяти.

- Мы с заведующим хирургическим отделением Азатом Тогочуевым оперировали зоб, а главный хирург больницы Кубанычбек Абиров с бригадой работал на поджелудочной железе. Это "конек" Кубанычбека Эсеналиевича, в этой области он ас. После окончания своей операции подключились к нему, поскольку объем второй очень большой, больше, наверное, даже не бывает, - пояснил Расул Абалиевич.

Хирурги убрали большую опухоль головки поджелудочной железы. Пришлось убрать часть желудка, полностью 12–перстную кишку и часть тонкого кишечника и сделать четыре анастомоза, то есть соединить оставшиеся органы между собой.

- Нас предупреждали: после удаления зоба есть опасность, что у мамы пропадет голос. Такие осложнения случаются нередко, - говорит сын пациентки.

- Да, при повреждении нервов возникает охриплость голоса, в каких–то случаях он даже пропадает, - пояснил Расул Султангазиев. - Во время таких вмешательств при большом зобе есть опасность повредить и паращитовидные железы, которые регулируют уровень кальция в крови.

И можно, наверное, даже не говорить, что успешно такие риски могут избежать только профессионалы высочайшего уровня, которые работают в этой больнице.

- Я благодарю Бога, что направил меня к этим врачам, - говорит Эльвира. - Возможно, в другой бы мне сделали операцию по поводу зоба и отправили домой, не обратив внимания на вторую тяжелую болезнь. Летом я перенесла операцию - мне удалили желчный пузырь. Но опухоль–то не увидели! Я раньше думала, что в этой больнице лечат только тех, кто работает в разных госструктурах. Но, как оказалось, здесь относятся так же внимательно ко всем. Желаю здоровья ее замечательным докторам, - искренне сказала Эльвира.

хорошая новость

Больница получила два крайне необходимых для диагностики и лечения аппарата - бронхоскоп и лазер.

- Бронхоскоп, тем более такой фирмы, как Olympus, уникален по своим функциональным и техническим возможностям. Аппарат позволяет детально исследовать бронхолегочную систему и проводить лечебные процедуры. Главное еще и в том, что его можно переносить, - говорит, не скрывая радости, заведующий хирургическим отделением Азат Тогочуев.

- Лазер используют сейчас во всех областях медицины, - сказал хирург Леонид Лихоманов. - Например, во флебологии, при свищах прямой кишки геморроидальной болезни и др. Лазер - это хирургия одного дня. То есть человек после операции быстро восстанавливается, а болевой синдром минимальный.