В РУз разрабатывают скоростные солнечные зарядные устройства

В Ташкенте в Национальном научно-исследовательском институте возобновляемых источников энергии организованы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория испытаний и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики, в которых проводится ряд тематических научных исследований, сообщает uz24.uz.

При технической поддержке китайской компании Henan Suda институту выделено 20 электромобилей, на базе которых они будут проводиться.

Это связано с тем, что электромобили являются неотъемлемой частью "зеленой" экономики, и, в частности, развития "зеленой" энергетики, говорится в сообщении Минэнерго РУз.

Также установлены солнечные панели общей мощностью 45 кВт/ч, на базе которых вырабатывается электроэнергия, обеспечивающая организацию бесперебойным электроснабжением. В рамках проекта по созданию и разработке скоростных зарядных устройств для электромобилей с использованием солнечной технологии ведутся работы в этом направлении.

В результате каждая установленная в стране такая система будет вырабатывать 32 тысяч кВт/ч электроэнергии в год, что рассчитано на зарядку 950 электромобилей, а кроме того, экономить 11,2 тысяч кубометров природного газа и предотвращать выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных веществ.