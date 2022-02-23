Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

"Признание ДНР и ЛНР принесёт выгоду Кыргызстану"

356  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан по ситуации в Украине должен как можно быстрее обозначить свою позицию. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился гражданский активист Султан Алыбаев.

По его словам, время не ждёт и нужно воспользоваться моментом.

Пока члены ОДКБ отмалчиваются мы должны уже сейчас заявить, что мы признаём независимость ДНР и ЛНР, что само по себе даст нам определённые плюсы. Думаю, все понимают о чем я. При этом, это не значит, что мы не имеем мнение по этой ситуации. Разумеется , мы должны открыто сказать, что поддерживаем стремление ДНР и ЛНР быть независимыми. Мы уважаем это желание и со своей стороны должны четко обозначить свою позицию. Думаю, это принесёт свои плюсы", - сказал Алыбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414573
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  