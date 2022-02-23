"Признание ДНР и ЛНР принесёт выгоду Кыргызстану"

Кыргызстан по ситуации в Украине должен как можно быстрее обозначить свою позицию. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился гражданский активист Султан Алыбаев.

По его словам, время не ждёт и нужно воспользоваться моментом.

Пока члены ОДКБ отмалчиваются мы должны уже сейчас заявить, что мы признаём независимость ДНР и ЛНР, что само по себе даст нам определённые плюсы. Думаю, все понимают о чем я. При этом, это не значит, что мы не имеем мнение по этой ситуации. Разумеется , мы должны открыто сказать, что поддерживаем стремление ДНР и ЛНР быть независимыми. Мы уважаем это желание и со своей стороны должны четко обозначить свою позицию. Думаю, это принесёт свои плюсы", - сказал Алыбаев.