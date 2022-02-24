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Спецпредставители ЕС и ЦА приняли совместное заявление по Афганистану

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23 февраля в Ташкенте по итогам встречи специальных представителей и специальных посланников Евросоюза и стран Центральной Азии было принято совместное заявление по Афганистану.

Нынешняя конференция стала продолжением встреч специальных посланников ЕС и Центральной Азии по Афганистану, состоявшихся в апреле и августе 2021 года, а также в соответствии с заключением 17-й министерской встречи "ЕС - Центральная Азия", состоявшейся 22 ноября 2021 года, в которых подчеркивается общая обеспокоенность региональными последствиями событий в Афганистане, отмечается в распространенном сообщении представительства ЕС в РТ.

На встрече 23 февраля специальные представители и посланники обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и ее последствиях для региона. Они подтвердили возможности сотрудничества ЕС и Центральной Азии для поддержки афганского народа, а также обеспечения безопасности и устойчивости в более широком регионе.

По итогам встречи было принято совместное заявление. Мы публикуем его полностью:

1. Подтвердили стремление превратить Афганистан в стабильную, безопасную, независимую и процветающую страну, в которой афганские женщины и мужчины могут пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными в рамках международных обязательств, к которым присоединился Афганистан. В частности, из Афганистана не будет исходить угроза другим странам в соответствии с резолюцией 2593 Совета Безопасности ООН, включая свободу передвижения и обеспечение безопасного прохода.

2. Проанализировали политическую и социально-экономическую ситуацию в Афганистане и выразили серьезную обеспокоенность ее воздействием на афганское население. Серьезность гуманитарного и экономического кризиса требует решительного и согласованного реагирования со стороны международного сообщества путем скоординированного подхода ко всем аспектам ситуации и полному доступу к гуманитарной помощи для всех нуждающихся афганцев в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитетом, беспристрастностью и независимостью и полным соблюдением международного гуманитарного права.

3. Подчеркнули давнюю необходимость обеспечения эффективного управления и оказания услуг, поощрения и уважения верховенства закона, универсальных прав и основных свобод человека для всех афганцев, в частности женщин и девочек, а также детей и лиц, принадлежащих к этническим группам и меньшинствам, и создания инклюзивного и представительного правительства посредством доверительного и легитимного политического процесса, в котором уважается значимое участие всех заинтересованных этнических и политических сторон, включая женщин и представителей меньшинств.

4. Приветствовали резолюцию 2615 Совета Безопасности ООН, предусматривающую освобождение по гуманитарным соображениям от санкционного режима, установленного резолюцией 1988 (2011), и генеральные лицензии, выданные США, позволяющие оказывать гуманитарную помощь Афганистану, и подчеркнули необходимость поиска решений для преодоления острого кризиса в Афганистане.

5. Подчеркнули важность недопущения использования афганской территории в качестве базы для размещения, финансирования и экспорта терроризма и воинствующего экстремизма в другие страны.

6. Подтвердили необходимость укрепления сотрудничества по предотвращению небезопасных и нерегулярных перемещений людей и противодействию торговле людьми, оружием и незаконным оборотом наркотиков.

7. Поддержали работу международного сообщества и приветствовали доклад Генерального секретаря ООН и содержащиеся в нем рекомендации в отношении дальнейшего политического присутствия ООН в Афганистане с целью содействия эффективному, ответственному и инклюзивному управлению и примирению, укрепления уважения и защиты основных прав и свобод всех мужчин и женщин, поддержки основных услуг и содействия созданию социальных и экономических условий, которые могут привести к самообеспеченности.

8. Подчеркнули важность укрепления регионального сотрудничества для поддержки инклюзивного политического процесса в Афганистане, имеющего жизненно важное значение для будущего социально-экономического развития страны.

9. Отметили важность и потенциал региональной взаимосвязанности в повышении устойчивости, процветания и регионального сотрудничества для будущего развития региона.

10. Отметили приверженность ЕС оказывать поддержку странам, соседним с Афганистаном и в Центральной Азии, в рамках своего пакета поддержки Афганистана, объявленном президентом Европейской комиссии фон дер Ляйен, в целях смягчения последствий гуманитарной и социально-экономической ситуации в Афганистане для стран региона.

11. Специальные представители и специальные посланники договорились продолжать встречи в этом региональном формате на регулярной основе в разных местах в качестве платформы для консультаций, координации и сотрудничества в рамках усилий по поддержке народа Афганистана.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/414579
Теги:
Афганистан, Центральная Азия
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