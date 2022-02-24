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Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе

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В Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в своем специальном телеобращении.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении.

По его словам, Россия остается одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у одного потенциального агрессора не должно быть сомнений в том, что он будет полностью разгромлен.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - сказал он.

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, добавил Путин. В планы РФ не входит оккупация украинских территорий, сообщил он.

Обстоятельства требуют от России решительных действий, отметил Путин.

РФ считает важным, чтобы правом самоопределения могли воспользоваться все народы Украины - Путин.

Действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от "тех, кто взял Украину в заложники" - Путин.

Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима, считает Путин.

Как отметил президент РФ, в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно.

По его словам, справедливость и правда на стороне России.

Путин уверен, что военнослужащие России профессионально и мужественно исполнят свой долг.

Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.

Судьба России - в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, заявил Путин.

Весь блок западных стран, сформированный США, является империей лжи, заявил Путин.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/414580
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина
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