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В КР на 24 февраля зарегистрировано всего 14 новых случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 24 февраля зарегистрировали 14 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 9,

в г. Ош – 4,

в Таласской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 402 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и были выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 137 человек.

За весь период выздоровели – 194 664 человека.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2950 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 207 человек. На амбулаторном лечении – 1008 человек.


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URL: https://www.vb.kg/414581
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, пандемия
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