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Мамытканов: Перемещение товаров по ЕАЭС будет сопровождаться пломбами

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Перемещение санкционных товаров по территории Евразийского экономического союза будет контролироваться с помощью навигационных пломб. Об этом сообщил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов.

"Соглашение о применении навигационных пломб было подписано главами государств ЕАЭС в декабре 2021 года.

 - Механизм применения навигационных пломб должен обеспечить минимизацию контрольных процедур и увеличить скорость прохождения товаров. Конкретный перечень товаров, перемещение которых будут сопровождаться навигационными пломбами, будет определен и принят ЕЭК. Прежде всего это коснется товаров так называемого высокого риска, а также санкционных товаров", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/414582
Теги:
ЕАЭС, товары
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