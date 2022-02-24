Мамытканов: Перемещение товаров по ЕАЭС будет сопровождаться пломбами

Перемещение санкционных товаров по территории Евразийского экономического союза будет контролироваться с помощью навигационных пломб. Об этом сообщил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов.

"Соглашение о применении навигационных пломб было подписано главами государств ЕАЭС в декабре 2021 года.

- Механизм применения навигационных пломб должен обеспечить минимизацию контрольных процедур и увеличить скорость прохождения товаров. Конкретный перечень товаров, перемещение которых будут сопровождаться навигационными пломбами, будет определен и принят ЕЭК. Прежде всего это коснется товаров так называемого высокого риска, а также санкционных товаров", - сказал он.