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Профессор Иманбердиев: Политикам КР надо определить "кыргызскую мечту"

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- Нина Ничипорова
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"Политическим руководителям Кыргызской Республики необходимо объединить народ и государство в "кыргызскую мечту", предварительно, конечно, определив эту мечту. В нашей стране для ускорения процесса реформ нужно провести революцию в умах людей, в особенности среди чиновников", - сказал в интервью vb.kg Досаалы Иманбердиев, директор центра инноваций и образовательных программ КГУ имени Арабаева, доктор наук государственного управления, профессор.

- По примеру Китая, у которого есть "китайская мечта" о великом возрождении нации?

- Кыргызстану, одному из близких соседей Китая, который за 30 лет независимости переходил от одной формы правления к другой: от парламентской - к президентской республике, от президентской - к партийной, от партийной - к президентской, нужно учиться у Китая.

Частые изменения Конституции в Кыргызской Республике приводят к хаосу в мыслях и деятельности политических руководителей страны. Нужно придерживаться определенных сроков стратегического планирования, выполнения планов и контроля результатов, например, и 5-летние сроки привязать к выборным срокам руководителей как это происходит в том же Китае.

- Но, похоже, подвижки в этом плане есть и не только в нашей стране, но и у наших соседей. Не случайно же главы всех пяти государств ЦА как один приехали на открытие Олимпиады в Китае? Причем на фоне бойкота Игр Западом.

- Приезд пяти президентов Центральной Азии, безусловно, не основная цель посещения церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Их визит, как можно предположить, свидетельствует о важности отношений стран ЦА и Китая. В частности, президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своей речи на торжестве в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой подчеркнул, что "в этом году в стране начнется восстановление и активизация деятельности китайских компаний. Со своей стороны Кыргызстан готов оказать соответствующее содействие китайским инвесторам, которые готовы реализовывать совместные проекты у нас".

Кыргызстан, по его словам, заинтересован в сотрудничестве с соседом в разных сферах: торговле и транспорте, энергетике и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и туризме, медицине и науке, а также в более тесном сотрудничестве с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

И, судя по тому, что глава государства лично приехал на это торжество, уже можно судить, какое большое значение наша страна придает сотрудничеству и развитию дружеских связей с Китаем.

Еще до начала Олимпиады Бишкек стал побратимом китайского города Циндао. Это также взаимодействие и развитие отношений на уровне местного самоуправления. "Китай и Кыргызстан будут укреплять контакты на высшем уровне с помощью "облачной дипломатии", в виде телефонных разговоров, видеоконференций и т. д., чтобы предоставить стратегические направления развития двусторонних отношений". Об этом

было заявлено на встрече министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" в формате видеоконференции. Китай установил стратегические партнерские отношения со всеми странами ЦА. Регулярные встречи министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" предоставляют новую платформу для дальнейшего сближения консенсуса и углубления сотрудничества в совместном строительстве "Одного пояса - одного пути" между Китаем и странами ЦА.

Исходя из резолюций этих встреч, созданы новые перспективы для сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном, а именно: в обеспечении бесперебойного и стабильного движения по автодороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан, в переговорах по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. А также в создании "коридора" для удобного передвижения персонала, "зеленого коридора" для бесперебойного трансграничного грузопотока, в увеличении экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из КР.

- Хорошо известно, что спорт не должен быть политизирован. Однако западные страны призывали бойкотировать Олимпиаду под предлогом якобы нарушений прав человека в Синьцзяне. Профессор, как вы считаете, какова была цель таких атак?

- Олимпийские игры давно уже стали важнейшим международным мероприятием, следовательно, не только спортивным, но и политическим. Ведь в Играх участвуют спортсмены под флагами своих стран. Участие спортсменов поднимает дух народа, гордость за свою страну, не говоря о победах. Об этом говорит и тот факт, что, несмотря на то, что ряд стран хоть и объявили Олимпийским играм в Китае дипломатический бойкот, но своих спортсменов все – таки отправили. Их участие показывает, что Игры для спортсменов - не политическое мероприятие. "Политическая сторона" - это дело руководителей стран, для политиков, которые хотят извлечь свою политическую выгоду. Как в данной ситуации.

Запад бойкотировал Олимпиаду, используя спорт в качестве геополитического инструмента влияния на умы людей во всем мире, поскольку внимание населения всего мира приковано к Олимпийским играм. С точки зрения дипломатии спорт и культура являются проявлением, инструментами "мягкой силы" дипломатии, эффективность которых порой превышает официальные встречи и договоры между государствами.

С другой стороны, большой спорт – это большой бизнес, за которым стоят крупнейшие компании мира, неудивительно, что выбор столицы очередных Олимпийских игр всегда находится в орбите не только государственных интересов, но и международного бизнеса.

- По мнению многих экспертов, после Олимпийских игр мир может измениться. Что вы думаете?

- Конечно, мир и так постоянно находится в изменении. Тем более, после такой масштабной организации Олимпийских игр, в которой были использованы и новые технологии, и новые инвестиции, и инновационные подходы ко всему, что сегодня можно только достичь. Это вызовы всем бизнес-структурам, которые завязаны на спорте.

Полагаю, что успех китайских спортсменов - это результат целенаправленной политики государства по созданию нового центра Олимпийского движения, желание Китая показать всему миру не только экономические успехи, но и спортивные достижения олимпийского уровня.

Последнее время Азия, особенно Китай, демонстрирует огромные успехи в экономике, в политике, в спорте и торговле. В будущем Азия станет центром мира и самой развитой частью нашей планеты. И все обвинения якобы в отсутствии демократии, имеющие место сейчас, исчезнут. Важной и главной экономической, политической движущей силой в мире становится Китай.

-Девиз Олимпиады: "Быстрее, выше, сильнее". Однако на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро было добавлено еще два слова – "Больше единства. На этот раз Китай добавил еще - "Вместе к будущему". Какова была миссия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине во взаимопонимании между странами всего мира?

- Изменения девизов Олимпиады говорит, об изменениях в умах людей, о вызовах, которые стоят перед человечеством.

Если раньше был исключительно спортивный девиз: "Быстрее, выше, сильнее", то в Рио-де-Жанейро добавлено - "Больше единства". Это, на мой взгляд, означает, что девиз имеет гуманистическое предназначение. Спортсмены разные – по национальности, принадлежности к религиям и так далее, но их объединяет спорт. И нужно довести до умов людей, что все более тревожащий ныне человечество обширный комплекс глобальных проблем современности можно решать благодаря единству.

В Китае добавили очень нужные и важные сегодня миру слова - "Вместе к будущему". Эту мысль к девизу добавили не случайно, а исходя из современных программ правительства Китая "Один пояс - один путь". Отмечу, что мир вступает в качественно новое состояние и нужно совместное осмысление современных проблем для выработки общей мировоззренческой платформы для их изучения и решения. К чему убедительно призывает китайский лидер.

А Олимпийские игры как раз призваны прежде всего укреплять взаимодоверие и дружбу между странами на планете. Каждая страна, которая проводит Олимпийские игры, способствует выполнению этой миссии на самом высоком уровне, Китай и Россия в особенности.

- Председатель КНР Си Цзиньпин встретился со всеми лидерами, присутствовавшими на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, включая нашего президента Садыра Жапарова. Лидеры подписали совместную декларацию. Как вы думаете, что означают эти встречи и совместные декларации для Китая, Кыргызстана и других стран?

- Для Китая – это развитие. Си Цзиньпин – главный создатель идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи вступил на должность в 2012 году и продолжает углублять начатые реформы открытости, прикладывает огромные усилия к модернизации системы государственного управления. Он выдвинул целый ряд новых идей, новых воззрений, новых решений в государственном управлении. Одной из концепций Си Цзиньпина является "китайская мечта" – это мечта всей нации и каждого китайца в отдельности.

Изучая выступления председателя Си Цзиньпина, необходимо сказать, что модель государственного управления Китая является примером перманентного взаимодействия партии, народа и государства. Этот год (2022 г.) пройдет под флагом ХХ съезда КПК, и весь мир уже однозначно находится в ожидании выступления Си Цзиньпина и задачах съезда.

А что касается соглашений, подписанных в Пекине на этот раз и последнюю встречу лидеров стран ЦА и Китая, то, как я уже сказал, они подтверждают, что уровень взаимодоверия между странами ЦА и Китаем повысился. И соглашения, конечно же,

открывают новые возможности для развития экономики и технологий в государствах ЦА.


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URL: https://www.vb.kg/414583
Теги:
Китай, президент, Центральная Азия, политика, Олимпийские игры
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