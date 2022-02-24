4 марта в Бишкек откроется выставка "Мир глазами мусульманки"

4 марта в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется арт-выставка "Мир глазами мусульманки". Об этом сообщила главный редактор исламского журнала "Умма", общественный деятель Элиана-Марьям Сатарова.

Какие проблемы общества и мира волнуют современную женщину-мусульманку? Что она хочет сказать и выразить через свое творчество? Совместимы ли вера и искусство? Ответы на эти вопросы будут представлены в рамках интересного культурного события в КНМИИ. Посетители выставки познакомятся с работами начинающих и профессиональных художниц-мусульманок, созданными в самых разных техниках и направлениях.

Такое мероприятие проходит в нашей стране впервые. Его цель - культурный обмен, поднятие актуальных вопросов современности, а также нивелирование стереотипов о женщинах-мусульманках.

Организаторам выставки важно показать интеллектуальный и творческий потенциал женщин-мусульманок и побудить молодое поколение проявлять интерес к искусству и саморазвитию.

Выставка продлится до 6 марта. Вход на мероприятие свободный.