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4 марта в Бишкек откроется выставка "Мир глазами мусульманки"

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- Анастасия Карелина
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4 марта в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется арт-выставка "Мир глазами мусульманки". Об этом сообщила главный редактор исламского журнала "Умма", общественный деятель Элиана-Марьям Сатарова.

Какие проблемы общества и мира волнуют современную женщину-мусульманку? Что она хочет сказать и выразить через свое творчество? Совместимы ли вера и искусство? Ответы на эти вопросы будут представлены в рамках интересного культурного события в КНМИИ. Посетители выставки познакомятся с работами начинающих и профессиональных художниц-мусульманок, созданными в самых разных техниках и направлениях.

Такое мероприятие проходит в нашей стране впервые. Его цель - культурный обмен, поднятие актуальных вопросов современности, а также нивелирование стереотипов о женщинах-мусульманках.

Организаторам выставки важно показать интеллектуальный и творческий потенциал женщин-мусульманок и побудить молодое поколение проявлять интерес к искусству и саморазвитию.

Выставка продлится до 6 марта. Вход на мероприятие свободный.


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URL: https://www.vb.kg/414586
Теги:
искусство, музей, художник, женщины
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