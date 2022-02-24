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Крупные энергетические проекты КР презентовали в Эр-Рияде

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- Анастасия Карелина
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Исполняющий обязанности министра инвестиций Нурадил Баясов в Эр-Рияде встретился с председателем правления Холдинга Ajlan & Bros Holding Group Али Аль Хазми. Об этом сообщает эксперт отдела развития инвестиционного потенциала Агентства по инвестициям и развитию КР Аширбай уулу Алымбек.

Встреча состоялась в рамках визита Нурадила Баясова в Саудовскую Аравию.

Цель встречи - обсуждение вопросов энергетики (ВИЭ), инвестирование в гидроэнергетические проекты от 360 до 440 MW, планируемые к реализации в период с 2020 по 2030 год на территории Кыргызской Республики, а также продвижение экспорта отечественной продукции в Королевство Саудовская Аравия.

Нурадил Баясов презентовал крупные энергетические проекты Кыргызской Республики и рассказал о мерах по повышению роли возобновляемых источников энергии с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году на платформе "зеленого развития".

В ходе встречи со стороны холдинга была проявлена заинтересованность в расширении экспорта мясной продукции, бутилированной воды, а также фруктов и сухофруктов из Кыргызской Республики.

На сегодняшний день Ajlan & Bros Holding Group является одной из крупнейших компаний Ближнего Востока с инвестициями, превышающими 10 миллиардов долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/414588
Теги:
инвестиции, Саудовская Аравия, энергетика
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