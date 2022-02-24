В двух районах КР запущен пилотный проект по социальному контракту

Министерство труда, социального обеспечения и миграции и Всемирная продовольственная программа ООН в двух районах Кыргызстана запустили пилотный проект по социальному контракту.

МТСОиМ и ВПП ООН запустили инновационный пилотный проект в Кадамжайском и Джумгальском районах, чтобы помочь ста бедным семьям выбраться из бедности. В рамках проекта "Социальная помощь малообеспеченным семьям на основе социального контракта" будет предоставлен единовременный денежный грант в размере 100 тысяч сомов для поддержки местного населения.

"Социальный контракт" представляет собой соглашение между малообеспеченными семьями и государством. В соответствии с ним уязвимые семьи получают денежный грант для начала приносящей доход деятельности вместе с комплексным пакетом поддержки, который включает обучение финансовой грамотности, помощь в разработке бизнес-плана, профессиональное или сельскохозяйственное обучение, социальные услуги и наставничество для успешного ведения долгосрочного бизнеса.

Проект ориентирован на домохозяйства, живущие за национальной чертой бедности, с бизнес-идеями, начальными активами и базовыми знаниями для предлагаемых видов деятельности. Это животноводство, продажа молочных продуктов, швейные услуги, теплицы и другие инициативы.

В определенных случаях социальные контракты реализуются также в сотрудничестве с местным бизнесом и предпринимателями, которые создают устойчивые возможности трудоустройства для целевых семей с низким доходом.