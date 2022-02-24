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В Бишкеке и Караколе пройдут концерты российского ансамбля "Бис-Квит"

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане пройдут концерты ансамбля "Бис-Квит" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Кыргызстане.

Организуют выступления российских артистов Министерство культуры России и Русский дом в Бишкеке. Концерты посвящаются Международному женскому дню 8 Марта. Они пройдут в рамках продолжающегося Перекрестного года между Россией и Кыргызстаном.

2 марта артисты выступят в Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре имени Джантошева в Караколе (этот город в 2022 году стал культурной столицей СНГ), а 4 марта выйдут на сцену Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова в Бишкеке.

Ансамбль "Бис-Квит" – уникальный эксперимент шести молодых виртуозов музыкального юмора и искрометной импровизации. Он объединил звучание русских народных инструментов с тембрами эстрадного джаза. Артисты создали свой собственный стиль. Они играют на исконно русских народных инструментах, аккордеоне и саксофоне. Каждый концертный номер ансамбля - увлекательный рассказ, а порой целый музыкальный спектакль.

Музыканты уже объехали 40 городов России, выступили в 60 странах и дали 3 тысячи концертов. Коллектив является обладателем звания "Посол русской культуры в мире".

Вход на концерт в Караколе свободный, в Бишкеке - по пригласительным билетам. Получить пригласительный можно по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1. Количество пригласительных ограничено.


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URL: https://www.vb.kg/414591
Теги:
Каракол, концерт, Россия, Россотрудничество, Бишкек, кыргызско-российское сотрудничество
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