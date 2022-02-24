Разыскивается Павел Тигай!

Внимание, розыск!

18 февраля 2022 года между 02:00 и 04:00 вышел из дома в селе Ленинском и не вернулся Павел Тигай 2004 года рождения. Молодой человек проживал в доме на улице Восточной.

Был одет в футболку с длинными рукавами серого цвета, спортивные штаны серого цвета, матерчатую куртку с капюшоном серого цвета и калоши без задников.

Приметы пропавшего: рост - 175 сантиметров, вес – 69 килограммов, худощавого телосложения. Глаза глубоко посажены, щурится. Волосы до плеч черного цвета. Особых примет нет.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просят сообщить об этом по следующим телефонам: 0(554)759-759, 0(755)074-720.