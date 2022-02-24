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Россия закрыла небо вдоль участка украинской границы

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- Алина Мамаева
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Российские власти выпустили извещение для летного состава (NOTAM), в котором сообщается о закрытии на неопределенный срок воздушного пространства вдоль границы Украины. Соответствующее извещение было получено Федеральным управлением гражданской авиации США, передает "Московский комсомолец".

Как следует из опубликованной в Twitter OSINTdefender карты, которую создали на основе NOTAM, Россия запрещает авиалайнерам летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал 11-минутное видеообращение, 9 минут из которого говорил с россиянами – на русском языке. Зеленский отметил, что Украина в новостях по российскому ТВ и настоящая Украина - это две совершенно разные страны.


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URL: https://www.vb.kg/414605
Теги:
авиация, Россия, Украина
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